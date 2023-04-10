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57 минут назад

Михаил Боярский признался, что любил Ирину Алферову

Диана Товсепова

Актер Михаил Боярский признался, что был влюблен Ирину Алферову, коллегу по фильму «Д'Артаньян и три мушкетера». Об этом культовый актер рассказал на программе «Сегодня вечером»

«Как я за ней ухаживал, как я ее любил…», — вспомнил Боярский.

Боярский назвал Алферову удивительно красивой женщиной, вызывающей желание не говорить с ней, а просто на нее смотреть. Актер отметил, что как Д'Артаньян, имел возможность прикоснуться к актрисе и даже попытаться поцеловать ее.

Слухи о романе Алферовой и Боярского появились после того, как он начал конкурировать с актером Александром Абдуловым за роль Д'Артаньяна в культовом советском фильме. На тот момент Алферова уже была замужем за Абдуловым.

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Ранее мы писали о том, как голый Боярский распугал фанатов на съемках "Гардемаринов"

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