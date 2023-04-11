Как Шэрон Стоун обделили в гонораре на съемках "Основного инстинкта"

Главная роль в легендарном триллере Пола Верховена "Основной инстинкт" принесла 34-летней Шэрон Стоун всемирную известность. Актриса в мгновение ока заработала популярность и стала секс-символом своего времени.

Фото: Кадр из фильма "Основной инстинкт" Кадр из фильма "Основной инстинкт"

Однако, несмотря на успех картины, гонорар Стоун был весьма скудным. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Партнер Шэрон по съемкам, исполнитель другой главной роли Майкл Дуглас заработал на "Основном инстинкте" порядка 14 миллионов долларов. При этом гонорар Стоун составил 460 тысяч долларов.

"Я была новичком, а он был большой звездой", – пояснила в одном из интервью актриса.

Тем не менее своим заявлением артистка попыталась привлечь внимание общественности к тому, что порой гонорары в Голливуде выплачиваются крайне несправедливо. По мнению Стоун, ей заплатили гораздо меньше, чем Дугласу, не только из-за разницы в их опыте, но также из-за гендерного неравенства в кино.

К слову, скромный гонорар – не единственное, что омрачило воспоминания Стоун о съемках в "Основном инстинкте". Годами позже откровенная роль сыграла отнюдь не на руку Шерон.

Актриса потеряла опеку над сыном из-за одного провокационного кадра в фильме:

«Судья спросил моего маленького мальчика: "Ты знаешь, что твоя мать снимается в фильмах для взрослых?"», – вспоминала Стоун.

По словам звезды, потеря опеки над ребенком стала для нее настоящей трагедий, которая привела к болезням и ментальным проблемам.