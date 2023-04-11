Лауреат премии Оскар 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме «Часы» и обладательница именной звезды на голливудской «Аллее славы» Николь Кидман, оказывается, тоже получала резкие отказы от кастинг-директоров. В какой известной картине могла сыграть актриса, но не сложилось, рассказываем в материале «Рамблера».

Романтическая комедия «Ноттинг Хилл» вышла на экраны в 1999 году, и почти сразу же перешла в разряд культовых фильмов в своем жанре. Картина рассказывает историю скромного владельца книжного магазина, жизнь которого резко меняется после того, как однажды к нему на работу заходит кинозвезда, чтобы купить путеводитель. Главные роли сыграли Хью Грант и Джулия Робертс и, кажется, представить других актеров на их месте просто невозможно.

Кадр из фильма "Ноттинг Хилл"

Но, оказывается, на главную женскую роль в комедии претендовала Николь Кидман. Актриса очень хотела стать частью проекта, однако получила отказ. Все дело в том, что ее сочли недостаточно известной и талантливой, хотя к тому времени за ее плечами были главные роли в таких фильмах, как «Бэтмен навсегда» и «Практическая магия», а также 16-летний опыт в киносъемках.

Об этом неудачном эпизоде своей кинокарьеры Кидман рассказала лишь много лет спустя в одном из интервью. К слову, в итоге она все-таки встретилась на одной съемочной площадке с Хью Грантом — актеры стали коллегами по сериалу HBO «Отыграть назад», который вышел в 2020 году.

Кадр из сериала "Отыграть назад"

Отказ в роли в «Ноттинг Хилле» никак не сказался на карьере Николь, после сомнений в ее профессионализме со стороны создателей романтической комедии звезда засветилась в таких громких проектах, как «Мулен Руж!», «Холодная гора», «Кроличья нора», «Газетчик», «Принцесса Монако», «Лев» и «Большая маленькая ложь», став одной из знаковых голливудских актрис своего времени.