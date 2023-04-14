$81.68-0.4290.00+0.24

За что Кит Харингтон возненавидел «Игру престолов»

Сериал «Игра престолов» моментально перешел в разряд культовых, в одночасье превратив малоизвестных и начинающих актеров в звезд первой величины. Однако не всем участие в проекте далось легко, хоть оно и подарило билет в мир большого кино. Почему Кит Харингтон, сыгравший в шоу Джона Сноу, не мог дождаться окончания съемок, читайте в материале «Рамблера».

За что Кит Харингтон возненавидел «Игру престолов»
© Кадр из сериала "Игра престолов"

В 2009 году Харингтон прошел прослушивание на роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», которая стала для актера дебютной на телевидении. Премьера проекта состоялась в 2011 году, шоу было встречено с восторгом, и принесло Киту номинацию на прайм-таймовую премию «Эмми». В 2017 году он стал одним из самых высокооплачиваемых актеров телевидения, получая 1,1 миллион долларов за один эпизод «Игры престолов».

Видео дня

Однако не все было так гладко: пока Харингтон играл Джона Сноу, ему нельзя нельзя было стричься, ведь у его персонажа длинные кудрявые волосы, которые стали фирменной деталью образа. Актер едва мог дождаться конца работы над сериалом, чтобы избавиться от надоевших локонов.

Кадр из сериала "Игра престолов"

«Я хотел бы отойти в сторону и насладиться безвестностью, подстричься, стать менее узнаваемым как персонаж и заняться другими вещами с совершенно новым имиджем», — признавался Кит в одном из интервью.

Он переживал, что станет заложником одного образа, и его карьера будет буксовать на месте. «Я не могу приступить к следующей роли и выглядеть так же. Эта роль была блестящей, но мне нужно избавиться от Джона Сноу», — делился звезда «Игры престолов». К слову, сразу после окончания съемок мечта актера сбылась: он отрезал свои локоны и сбрил бороду ради участия в театральной постановке Сэма Шепарда «Настоящий Запад».

В 2012 году Харингтон дебютировал в кино — он сыграл Винсента в фильме «Сайлент Хилл 2». Первую главную роль в кино Кит сыграл в фильме «Помпеи». В том же году актер озвучил Эрета в мультфильме «Как приручить дракона 2», который получил признание критиков и был коммерчески успешным. После в карьере актера случились такие проекты, как «7 дней в аду», «Преисподняя», «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» и другие.

Кадр из фильма "Помпеи"

Телеканал HBO намерен выпустить новый приквел «Игры престолов»

В июне 2022 было подтверждение от HBO о запуске сиквела «Игры престолов» под рабочим названием Snow, в котором Кит Харингтон вернется к роли Джона Сноу и, кажется, снова отрастит локоны и отпустит бороду.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий