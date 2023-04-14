За что Кит Харингтон возненавидел «Игру престолов»
Сериал «Игра престолов» моментально перешел в разряд культовых, в одночасье превратив малоизвестных и начинающих актеров в звезд первой величины. Однако не всем участие в проекте далось легко, хоть оно и подарило билет в мир большого кино. Почему Кит Харингтон, сыгравший в шоу Джона Сноу, не мог дождаться окончания съемок, читайте в материале «Рамблера».
В 2009 году Харингтон прошел прослушивание на роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», которая стала для актера дебютной на телевидении. Премьера проекта состоялась в 2011 году, шоу было встречено с восторгом, и принесло Киту номинацию на прайм-таймовую премию «Эмми». В 2017 году он стал одним из самых высокооплачиваемых актеров телевидения, получая 1,1 миллион долларов за один эпизод «Игры престолов».
Однако не все было так гладко: пока Харингтон играл Джона Сноу, ему нельзя нельзя было стричься, ведь у его персонажа длинные кудрявые волосы, которые стали фирменной деталью образа. Актер едва мог дождаться конца работы над сериалом, чтобы избавиться от надоевших локонов.
«Я хотел бы отойти в сторону и насладиться безвестностью, подстричься, стать менее узнаваемым как персонаж и заняться другими вещами с совершенно новым имиджем», — признавался Кит в одном из интервью.
Он переживал, что станет заложником одного образа, и его карьера будет буксовать на месте. «Я не могу приступить к следующей роли и выглядеть так же. Эта роль была блестящей, но мне нужно избавиться от Джона Сноу», — делился звезда «Игры престолов». К слову, сразу после окончания съемок мечта актера сбылась: он отрезал свои локоны и сбрил бороду ради участия в театральной постановке Сэма Шепарда «Настоящий Запад».
В 2012 году Харингтон дебютировал в кино — он сыграл Винсента в фильме «Сайлент Хилл 2». Первую главную роль в кино Кит сыграл в фильме «Помпеи». В том же году актер озвучил Эрета в мультфильме «Как приручить дракона 2», который получил признание критиков и был коммерчески успешным. После в карьере актера случились такие проекты, как «7 дней в аду», «Преисподняя», «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» и другие.
В июне 2022 было подтверждение от HBO о запуске сиквела «Игры престолов» под рабочим названием Snow, в котором Кит Харингтон вернется к роли Джона Сноу и, кажется, снова отрастит локоны и отпустит бороду.