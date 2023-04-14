За что Кит Харингтон возненавидел «Игру престолов»

Сериал «Игра престолов» моментально перешел в разряд культовых, в одночасье превратив малоизвестных и начинающих актеров в звезд первой величины. Однако не всем участие в проекте далось легко, хоть оно и подарило билет в мир большого кино. Почему Кит Харингтон, сыгравший в шоу Джона Сноу, не мог дождаться окончания съемок, читайте в материале «Рамблера».

© Кадр из сериала "Игра престолов"

В 2009 году Харингтон прошел прослушивание на роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», которая стала для актера дебютной на телевидении. Премьера проекта состоялась в 2011 году, шоу было встречено с восторгом, и принесло Киту номинацию на прайм-таймовую премию «Эмми». В 2017 году он стал одним из самых высокооплачиваемых актеров телевидения, получая 1,1 миллион долларов за один эпизод «Игры престолов».

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Однако не все было так гладко: пока Харингтон играл Джона Сноу, ему нельзя нельзя было стричься, ведь у его персонажа длинные кудрявые волосы, которые стали фирменной деталью образа. Актер едва мог дождаться конца работы над сериалом, чтобы избавиться от надоевших локонов.

Кадр из сериала "Игра престолов"

«Я хотел бы отойти в сторону и насладиться безвестностью, подстричься, стать менее узнаваемым как персонаж и заняться другими вещами с совершенно новым имиджем», — признавался Кит в одном из интервью.

Он переживал, что станет заложником одного образа, и его карьера будет буксовать на месте. «Я не могу приступить к следующей роли и выглядеть так же. Эта роль была блестящей, но мне нужно избавиться от Джона Сноу», — делился звезда «Игры престолов». К слову, сразу после окончания съемок мечта актера сбылась: он отрезал свои локоны и сбрил бороду ради участия в театральной постановке Сэма Шепарда «Настоящий Запад».

В 2012 году Харингтон дебютировал в кино — он сыграл Винсента в фильме «Сайлент Хилл 2». Первую главную роль в кино Кит сыграл в фильме «Помпеи». В том же году актер озвучил Эрета в мультфильме «Как приручить дракона 2», который получил признание критиков и был коммерчески успешным. После в карьере актера случились такие проекты, как «7 дней в аду», «Преисподняя», «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» и другие.

Кадр из фильма "Помпеи"