Сериал «Игра престолов» один из самых успешных многосерийных проектов в истории. Неудивительно, что создатели не хотят заканчивать эту историю. Накануне стало известно о том, что телеканал HBO намеревается выпустить новый приквел, сообщает пишет Variety.

Известно, что приквел расскажет о о завоевании континента Вестерос представителем династии Таргариенов — Эйгоном I. Вместе со своими двумя сестрами и по совместительству женами он при поддержке армии и драконов попробует захватить власть.

Фильм пока что находится на ранней стадии разработки — ведутся поиски сценариста. Если проект выйдет в прокат, он может стать началом новой многосерийной истории.