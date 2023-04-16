Как подруги из советского фильма стали женами одного космонавта

"Борис пригласил меня в ресторан - якобы просто перекусить. И в конце ужина признался в любви. Он сказал, что еще в школе ему часто снилась девушка, похожая на меня. И когда встретил меня наяву, тут же решил: это судьба. Я в тот момент даже опешила: «Господи, Борис, что вы говорите? Вы хотите, чтобы у нас был роман?!» - «Нет, для романа вы мне не нужны. Вы нужны мне на всю жизнь, насовсем». И все - больше мы с ним не расставались. Поехали на мою квартиру, он даже вещей от Фатеевой никаких брать не стал", — рассказывала Наталья Кустинская.