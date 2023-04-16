Как подруги из советского фильма стали женами одного космонавта

Мало, кто знает, что исполнительницы главных ролей в фильме "Три плюс два" Наталья Фатеева и Наталья Кустинская — вторая и третья жены космонавта Бориса Егорова. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".
В 1963 году, на советские киноэкраны вышел фильм «Три плюс два», который тут же сделал весь актерский состав звездами. Однако, судьбы исполнительниц главных ролей удивительным образом переплелись и в реальной жизни.
Две Натальи - Кустинская и Фатеева - сыграли в фильме близких подруг, а в жизни годы спустя оказались связаны между собой родственными узами.
Наталья Кустинская, снимаясь в "Три плюс два", была замужем за дипломатическим работником Олегом Волковым, а Наталья Фатеева была в браке с космонавтом Борисом Егоровым.
Однажды Фатеева позвонила Кустинской и рассказала о проблемах в семейной жизни с Егоровым. Актриса предложила коллеге встретить Новый год вместе, парами, потому что ей не хотелось оставаться в праздник с супругом наедине.
Тот Новый год одна Наталья посчитает самым счастливым праздником в своей жизни, а другая назовет годом, принесшим ей одни страдания.
Праздник прошел без чинно, пары вели милые светские беседы. Только позже Егоров признался, что влюбился в коллегу своей жены прямо с порога. После той новогодней ночи космонавт начал планомерно добиваться расположения красавицы-актрисы. Кустинская считала, что раз Егоров рассказывает ей о проблемах с женой, значит у него к ней только дружеские симпатии. Но позже стало ясно, что это не так.
"Борис пригласил меня в ресторан - якобы просто перекусить. И в конце ужина признался в любви. Он сказал, что еще в школе ему часто снилась девушка, похожая на меня. И когда встретил меня наяву, тут же решил: это судьба. Я в тот момент даже опешила: «Господи, Борис, что вы говорите? Вы хотите, чтобы у нас был роман?!» - «Нет, для романа вы мне не нужны. Вы нужны мне на всю жизнь, насовсем». И все - больше мы с ним не расставались. Поехали на мою квартиру, он даже вещей от Фатеевой никаких брать не стал", — рассказывала Наталья Кустинская.
Брак, который начался спонтанно, продлился 20 лет, но расстались Кустинская и Егоров не красиво. По слухам, всему виной стало пристрастие Натальи Кустинской к алкоголю и обрушившиеся на нее несчастье. Позже выяснилось, что за это время у него появилась любовница, обычная, не звездная женщина-стоматолог.