Что стало с Федором Дунаевским, исполнившим главную роль в "Курьере"

Комедия Карена Шахназарова "Курьер", вышедшая на экраны в 1986 году, по праву считается культовым советским фильмом. Главную роль в фильме исполнил 17-летний Федор Дунаевский. Подробнее о том, как подросток попал в кино, и что стало с Дунаевским после "Курьера" – в материале "Рамблера".

© Кадр из фильма "Курьер"

Отчасти Федор получил всесоюзную славу благодаря своей однокласснице Анастасии, дочери оператора Николая Немоляева. Немоляев работал на съемках "Курьера". Когда объявили кастинг на роль Ивана Мирошникова, Анастасия отнесла в актерский отдел "Мосфильма" несколько снимков своих друзей.

Портрет Дунаевского моментально привлек Карена Шахназарова, и вскоре юношу утвердили на главную роль. Анастасия Немоляева также приступила к съемкам в фильме, она сыграла дочь профессора Катю.

После успеха "Курьера" Дунаевскому прочили большое будущее в кино. Однако вскоре распался СССР, и подающий надежды актер эмигрировал в Израиль.

Спустя какое-то время Федор вернулся в Москву, поступил на режиссерский факультет ВГИКа, но не закончил его. Построить карьеру в кино Дунаевскому не удалось: время от времени он появлялся на экране, но лишь в небольших ролях. По сей день Федора называют артистом одной роли, вспоминая его первую работу в "Курьере".