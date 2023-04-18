Что стало с Федором Дунаевским, исполнившим главную роль в "Курьере"
Комедия Карена Шахназарова "Курьер", вышедшая на экраны в 1986 году, по праву считается культовым советским фильмом. Главную роль в фильме исполнил 17-летний Федор Дунаевский. Подробнее о том, как подросток попал в кино, и что стало с Дунаевским после "Курьера" – в материале "Рамблера".
Отчасти Федор получил всесоюзную славу благодаря своей однокласснице Анастасии, дочери оператора Николая Немоляева. Немоляев работал на съемках "Курьера". Когда объявили кастинг на роль Ивана Мирошникова, Анастасия отнесла в актерский отдел "Мосфильма" несколько снимков своих друзей.
Портрет Дунаевского моментально привлек Карена Шахназарова, и вскоре юношу утвердили на главную роль. Анастасия Немоляева также приступила к съемкам в фильме, она сыграла дочь профессора Катю.
После успеха "Курьера" Дунаевскому прочили большое будущее в кино. Однако вскоре распался СССР, и подающий надежды актер эмигрировал в Израиль.
Спустя какое-то время Федор вернулся в Москву, поступил на режиссерский факультет ВГИКа, но не закончил его. Построить карьеру в кино Дунаевскому не удалось: время от времени он появлялся на экране, но лишь в небольших ролях. По сей день Федора называют артистом одной роли, вспоминая его первую работу в "Курьере".
Дунаевский был женат четыре раза, у него пятеро детей от разных женщин. Помимо Израиля артисту довелось пожить в Италии и Германии, но сейчас он осел в России. После того, как жена Ирина подала на развод и выставила его из квартиры в центре Москвы, Дунаевский переехал к отцу в Мытищи.