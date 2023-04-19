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1 час назад

Зачем Сильвестр Сталлоне потратил на собаку 15 тысяч долларов

Мира Маркина

Баснословные траты звезд уже давно никого не удивляют. Однако если одни тратят бешеные суммы лишь для того, чтобы продемонстрировать свой статус, другие делают это из чистой любви.

Зачем Сильвестр Сталлоне потратил на собаку 15 тысяч долларов
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

К последним относится и знаменитый актер Сильвестр Сталлоне, который в свое время потратил на любимого пса 15 тысяч долларов. Подробнее о том, зачем артист сделал это – в материале "Рамблера".

В 1971 году 25-летний Сталлоне уже начал делать первые шаги на актерском поприще, но существенного заработка его труд не приносил. Сильвестр получал небольшие роли в театре и в сериалах, но все еще едва сводил концы с концами. В какой-то момент денег стало настолько мало, что ему перестало хватать на еду.

Чтобы хоть как-то поправить финансовое положение, Сильвестру пришлось продать своего щенка Буткуса за 40 долларов. Позже актер признавался, что это решение далось ему крайне тяжело. По словам Сталлоне, пес был единственным существом, которое любило его за то, кем он был.

Шли годы, но забыть о своей собаке актер так и не смог. В 1976 году на актера обрушился успех: после выхода на экраны фильма "Рокки" Сильвестр прославился и заработал приличный гонорар.

Актер Сильвестр Сталлоне снимется в реалити-шоу о своей семье

Получив деньги, Сталлоне решил выкупить Буткуса обратно. Но его новый хозяин, осознав, как дорог пес Сильвестру, сказал, что продаст его только за 15 тысяч долларов.

Не став торговаться, актер заплатил и забрал собаку с собой. В интервью он признавался, что "каждый цент того стоил". Сталлоне и Буткус были неразлучны вплоть до смерти пса в 1981 году.

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