Обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс были сняты с актера Алека Болдуина. Об этом сообщает ABC News.

Адвокаты актера выразили удовлетворение решением закрыть дело и призвали к надлежащему расследованию фактов и обстоятельств произошедшего на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в октябре 2021 года.

Напомним, что на съемочной площадке Алек Болдуин случайно выстрелил из револьвера, который был заряжен вместо холостых боевыми патронами. В результате инцидента были ранены оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза, а Хатчинс скончалась впоследствии.