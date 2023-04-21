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Актер Алек Болдуин признан невиновным в убийстве

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Обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс были сняты с актера Алека Болдуина. Об этом сообщает ABC News.

Адвокаты актера выразили удовлетворение решением закрыть дело и призвали к надлежащему расследованию фактов и обстоятельств произошедшего на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в октябре 2021 года.

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Напомним, что на съемочной площадке Алек Болдуин случайно выстрелил из револьвера, который был заряжен вместо холостых боевыми патронами. В результате инцидента были ранены оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза, а Хатчинс скончалась впоследствии.

Ранее мы писали о том, что Болдуин заявил о нарушении своих прав на суде о гибели Хатчинс.

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