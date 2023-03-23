Жалоба на прокуроров, отвечающих за дело продюсера и голливудской звезды Алека Болдуина, поступила от его адвокатов. Соответствующая новость появилась на портале Deadline.

По мнению защитников артиста, Андреа Риб (экс-прокурор и ныне представитель штата Нью-Мексико в конгрессе США) намеревалась использовать участие в деле о смерти Хатчинс от рук Болдуина для продвижения собственной политической карьеры. Сообщается, что Риб выясняла детали процесса ради обеспечения себе авторитета.

Адвокаты Алека Болдуина назвали ее поведение превышением полномочий и нарушением конституционных прав подзащитного.

Напомним, в октябре 2021 года Алек Болдуин во время съемок «Ржавчины» (Rust) случайно застрелил оператора Галину Хатчинс из бутафорского оружия. Оно оказалось заряжено боевым патроном. Теперь актеру предъявляют обвинение в непредумышленном убийстве.