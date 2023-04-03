5 лучших фильмов с Алеком Болдуином

Американский актер, комик и писатель Алек Болдуин отмечает день рождения — третьего апреля ему исполняется 65 лет. Последнее время имя звезды ассоциировалось у многих с трагедией, произошедшей во время съемок фильма «Ржавчина» — в октябре 2021 года Болдуин выстрелил из огнестрельного оружия, которое оказалось заряжено боевыми патронами. В результате были ранены оператор Галина Хатчинс и режиссер фильма Джоэл Соуса. Женщина от полученных ран позже скончалась в больнице. В конце марта 2023 года в США вынесли первый приговор по этому делу: помощника режиссера признали виновным в небезопасном обращении с оружием. Алек Болдуин и оружейник «Ржавчины» все еще ожидают решения суда.

Фото: Кадр из фильма "Простые сложности" Кадр из фильма "Простые сложности"

В честь юбилея звезды «Рамблер» решил вспомнить лучшие картины с участием Болдуина, которые скрасят вам вечер понедельника (и не только).

Видео дня

«На грани» (1997)

Миллиардер Чарльз Морс отправляется со своей молодой женой, супермоделью Микки, на Аляску. Модный фотограф Роберт Грин убедил их, что именно там есть место, которое идеально подходит для съемок. В поисках они улетают намного дальше, чем предполагали. В итоге их маленький самолет терпит крушение при столкновении с птицами и падает в озеро. Пилот погиб, остальные спаслись... Но как выжить вдали от цивилизации?

«Простые сложности» (2009)

Джейн Адлер – преуспевающий ресторатор и мать троих детей, которая после долгих лет свободной жизни задумывается о любви и романтике. Ее бывший муж Джейк счастлив с молодой женой, поэтому о возобновлении брака не может быть и речи. Однако невинная совместная поездка, связанная с выпускным сына, оборачивается для бывших супругов опасной близостью и рождает сомнения о правильности их выбора…

«Жасмин» (2013)

Жасмин – светская львица, живущая в Нью–Йорке, но в один день вся ее жизнь внезапно рушится: она теряет работу, ее брак с бизнесменом-миллионером разваливается. Женщина переезжает из роскошного особняка к своей сестре, в маленькую квартирку в Сан-Франциско, где в тишине и покое пытается понять, как ей действовать дальше. В этом ей помогает ее обиженная жизнью сестра Джинджер, про которую Жасмин не вспоминала последние несколько лет.

«Все еще Элис» (2014)

Профессор лингвистики Элис Хауленд начала замечать за собой странные вещи. Когда больше закрывать глаза на то, что она забывает слова и не может сориентироваться в знакомых улицах, стало нельзя, Элис идет к врачу, который диагностирует ей болезнь Альцгеймера на ранней стадии. Выслушав приговор, она старается не падать духом и сделать все, чтобы не стать обузой своим близким….

«Любовь вслепую» (2016)

Жизнь светской красавицы Сьюзен кардинально меняется после ареста ее мужа, крупного бизнесмена, которому было предъявлено обвинение в финансовых махинациях с использованием банковских счетов своей жены. По приговору суда женщина обязана отработать 100 часов в специальном учреждении. Там Сьюзен знакомится с Биллом, попавшим в автомобильную катастрофу, в которой полностью лишился зрения. Поначалу их отношения не складываются, но с каждым днем они все больше начинают узнавать друг друга, и их вынужденное общение переходит во что-то большее, нежели простая дружба.