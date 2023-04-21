"Если бы потребовалось, они бы предложили мне сыграть саму королеву Елизавету II. Но от роли Хана Соло в "Звездных войнах" я отказался, потому что совершенно не понял, о чем фильм. <...> В итоге Соло сыграл Харрисон Форд, и выходит, что именно мне он обязан своей карьерой", — пошутил Пачино.