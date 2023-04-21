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Актер Аль Пачино объяснил, почему коллега Харрисон Форд обязан ему карьерой

Актер Аль Пачино отказался от роли Хана Соло в "Звездных войнах", когда франшиза только запускалась. Так он, по собственному мнению, помог карьере Харрисона Форда. Об этом пишет Variety.

Пачино пригласили сыграть в "Звездных войнах" как восходящую голливудскую звезду. Ему предлагали большой гонорар, но актер не разобрался в сюжете и отказался от роли.

По словам актера, на тот момент его звали участвовать во всех новых проектах, он был востребован:

"Если бы потребовалось, они бы предложили мне сыграть саму королеву Елизавету II. Но от роли Хана Соло в "Звездных войнах" я отказался, потому что совершенно не понял, о чем фильм. <...> В итоге Соло сыграл Харрисон Форд, и выходит, что именно мне он обязан своей карьерой", — пошутил Пачино.

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