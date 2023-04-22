Милош Бикович назвал самое трудное слово на русском языке

Сербский актер Милош Бикович, который прославился в России, рассказал о трудностях изучения языка. Об этом он рассказал в шоу "ОК на связи!".

Артист отметил, что хорошо владеет русским языком, но иногда у него возникают сложности с некоторыми словами. Самым сложным, по его мнению, стало слово "цирюльник".

Язык он начал учить перед съемками в фильме "Солнечный удар", тогда ему было 26 лет. Сначала актер занимался с репетитором, а потом продолжил самостоятельное обучение.

Он также рассказал о съемках фильма "Вызов". Сам он в космосе не снимался, но восхищается работой своих коллег, которые отправились на МКС.