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Актер Милош Бикович назвал самое трудное слово на русском языке

Сербский актер Милош Бикович, который прославился в России, рассказал о трудностях изучения языка. Об этом он рассказал в шоу "ОК на связи!".

Милош Бикович назвал самое трудное слово на русском языке
© РИА Новости

Артист отметил, что хорошо владеет русским языком, но иногда у него возникают сложности с некоторыми словами. Самым сложным, по его мнению, стало слово "цирюльник".

Язык он начал учить перед съемками в фильме "Солнечный удар", тогда ему было 26 лет. Сначала актер занимался с репетитором, а потом продолжил самостоятельное обучение.

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Он также рассказал о съемках фильма "Вызов". Сам он в космосе не снимался, но восхищается работой своих коллег, которые отправились на МКС.

Ранее сообщалось, об актерах с самым высоким IQ.

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