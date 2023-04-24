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Актер Мэттью Риз рассказал, почему лишился роли Джеймса Бонда

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Валлийский актер Мэттью Риз мог получить главную роль в киноленте «Казино Рояль». В интервью The Times он рассказал о своем прослушивании на роль Джеймса Бонда.

По словам артиста, на прослушивании ему задали вопрос о том, что он хотел бы изменить в персонаже Бонда. Риз думал, что это ловушка, но вместо того, чтобы предложить отказаться от мизогинных шуток, он пошутил и предложил, чтобы Бонд был хромым или носил повязку на глазу.

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Однако его юмор не был оценен. Риз считает, что именно по эой причине роль агента 007 досталась Дэниелу Крейгу.

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