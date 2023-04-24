По словам артиста, на прослушивании ему задали вопрос о том, что он хотел бы изменить в персонаже Бонда. Риз думал, что это ловушка, но вместо того, чтобы предложить отказаться от мизогинных шуток, он пошутил и предложил, чтобы Бонд был хромым или носил повязку на глазу.