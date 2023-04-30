Ана де Армас: лучшие фильмы кубинской красотки, покорившей Голливуд

Кубинская красавица Ана де Армас превращается в одну из главных ведущих актрис Голливуда, и ее будущее выглядит прекрасно: «Призрак» 2023 года и «Балерина» 2024 года с нетерпением ждут во всем мире. Несмотря на то, что в кинобизнесе де Армас уже давно, только недавно привлекла к себе всеобщее внимание. За это время она накопила довольно впечатляющее портфолио, в том числе несколько выдающихся релизов в 2022 году.

© Кадр из фильма "Бегущий по лезвию 2049"

В честь 35-летнего юбилея очаровательной актриса

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(да,да 30 апреля Ане исполняется 35!), "Рамблер" расскажет о лучших фильмах красавицы-кубинки.

Ана де Армас — одна из самых талантливых молодых актрис современности. Родившаяся в 1988 году на Кубе, Армас снялась в своем первом фильме, когда ей было всего шестнадцать. Она переехала в Лос-Анджелес в 2014 году и продолжила строить свою актерскую карьеру. Более заметной девушка стала во второй половине 2010-х годов, и по мере того, как ее слава росла, она снялась в нескольких получивших признание критиков фильмах с известными актерами.

Глубокие воды (2022)

Кадр из фильма "Глубокие воды"

Леденящий душу психологический триллер, в котором также играет Бен Аффлек, «Глубокие воды», изначально создавался для потокового сервиса Hulu. В нем рассказывается история о том, что выглядит как обычная пара из высшего общества, оказавшаяся в несчастливом браке, и об эмоциональных потерях, которые приходится нести, даже когда человек кажется избалованным и довольным.

У Вика и его жены Мелинды, кажется, идеальная жизнь, но их темный секрет состоит в том, что они не счастливы как пара. У супругов даже есть договоренность, что Мелинда может заводить случайных любовников.

Не время умирать (2021)

Кадр из фильма "Не время умирать"

По мере того, как ее слава росла, Ана Де Армас начала появляться в более престижных франшизах, а «Джеймс Бонд» стал одним из самых культовых многосерийных фильмов всех времен. В последнем приключении Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда агент 007 возвращается после выхода на пенсию, чтобы помочь старому другу, но обнаруживает, что все стало немного сложнее.

Палома — разведчик, нанятый ЦРУ, умный и способный боец. Роль Армас — хороший пример того, насколько изменились к лучшему характеристики женщин со времен первого фильма о Джеймсе Бонде. Несмотря на то, что она появился всего лишь в эпизоде, «Не время умирать» по-прежнему остается одним из лучших фильмов Аны де Армас, а ее по праву считают изюминкой картины.

Блондинка (2022)

Кадр из фильма "Блондинка"

Если проанализировать исключительно ее игру, пожалуй, фильм о Мерилин Монро можно назвать лучшей работой Аны де Армас. Едва ли в картине наступает момент, когда она не находится в центре внимания.

Картина длится почти три часа, большая часть которых состоит из довольно депрессивных сцен. Но то, как Ана играет женщину, которая из сложной натуры мгновенно перевоплощается в звезду сцены, заслуживает долгих аплодисментов.

Достать ножи (2019)

Кадр из фильма "Достать ножи"

Криминальная комедия 2019 года, номинированная на «Оскар», — яркий пример фильма, похожего на произведение Агаты Кристи, но не основанного на ее романах. Другими словами, он умный, полный сложных персонажей и предлагает неожиданные повороты, а также искрометный черный юмор. Ана де Армас находится в центре истории в роли Марты, единственного более или менее честного человека в доме, полном лжецов.

Именно Марта помогает детективу в исполнении Дэниела Крейга раскрыть дело об убийстве ее работодателя. Помимо сюжета, в фильме также блистает звездный актерский состав, в который входят такие имена, как Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Майкл Шеннон и Кэтрин Лэнгфорд. Картина стала хитом, а мировой зритель в массах именно после нее узнал имя Аны де Армас.

Бегущий по лезвию 2049 (2017)

Долгожданный сиквел «Бегущего по лезвию» (1982) доказал, что иногда можно вступить дважды в одну реку и создать что-то новое. Несмотря на то, что у нее только второстепенная роль, Ана де Армас "берет" каждую сцену, в которой она появляется.