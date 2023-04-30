Ана де Армас: лучшие фильмы кубинской красотки, покорившей Голливуд

Ана де Армас: пять лучших фильмов кубинской красотки, покорившей Голливуд
Кубинская красавица Ана де Армас превращается в одну из главных ведущих актрис Голливуда, и ее будущее выглядит прекрасно: «Призрак» 2023 года и «Балерина» 2024 года с нетерпением ждут во всем мире. Несмотря на то, что в кинобизнесе де Армас уже давно, только недавно привлекла к себе всеобщее внимание. За это время она накопила довольно впечатляющее портфолио, в том числе несколько выдающихся релизов в 2022 году.
В честь 35-летнего юбилея очаровательной актриса
(да,да 30 апреля Ане исполняется 35!), "Рамблер" расскажет о лучших фильмах красавицы-кубинки.
Ана де Армас — одна из самых талантливых молодых актрис современности. Родившаяся в 1988 году на Кубе, Армас снялась в своем первом фильме, когда ей было всего шестнадцать. Она переехала в Лос-Анджелес в 2014 году и продолжила строить свою актерскую карьеру. Более заметной девушка стала во второй половине 2010-х годов, и по мере того, как ее слава росла, она снялась в нескольких получивших признание критиков фильмах с известными актерами.
Глубокие воды (2022)
Леденящий душу психологический триллер, в котором также играет Бен Аффлек, «Глубокие воды», изначально создавался для потокового сервиса Hulu. В нем рассказывается история о том, что выглядит как обычная пара из высшего общества, оказавшаяся в несчастливом браке, и об эмоциональных потерях, которые приходится нести, даже когда человек кажется избалованным и довольным.
У Вика и его жены Мелинды, кажется, идеальная жизнь, но их темный секрет состоит в том, что они не счастливы как пара. У супругов даже есть договоренность, что Мелинда может заводить случайных любовников.
Не время умирать (2021)
По мере того, как ее слава росла, Ана Де Армас начала появляться в более престижных франшизах, а «Джеймс Бонд» стал одним из самых культовых многосерийных фильмов всех времен. В последнем приключении Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда агент 007 возвращается после выхода на пенсию, чтобы помочь старому другу, но обнаруживает, что все стало немного сложнее.
Палома — разведчик, нанятый ЦРУ, умный и способный боец. Роль Армас — хороший пример того, насколько изменились к лучшему характеристики женщин со времен первого фильма о Джеймсе Бонде. Несмотря на то, что она появился всего лишь в эпизоде, «Не время умирать» по-прежнему остается одним из лучших фильмов Аны де Армас, а ее по праву считают изюминкой картины.
Блондинка (2022)
Если проанализировать исключительно ее игру, пожалуй, фильм о Мерилин Монро можно назвать лучшей работой Аны де Армас. Едва ли в картине наступает момент, когда она не находится в центре внимания.
Картина длится почти три часа, большая часть которых состоит из довольно депрессивных сцен. Но то, как Ана играет женщину, которая из сложной натуры мгновенно перевоплощается в звезду сцены, заслуживает долгих аплодисментов.
Достать ножи (2019)
Криминальная комедия 2019 года, номинированная на «Оскар», — яркий пример фильма, похожего на произведение Агаты Кристи, но не основанного на ее романах. Другими словами, он умный, полный сложных персонажей и предлагает неожиданные повороты, а также искрометный черный юмор. Ана де Армас находится в центре истории в роли Марты, единственного более или менее честного человека в доме, полном лжецов.
Именно Марта помогает детективу в исполнении Дэниела Крейга раскрыть дело об убийстве ее работодателя. Помимо сюжета, в фильме также блистает звездный актерский состав, в который входят такие имена, как Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Майкл Шеннон и Кэтрин Лэнгфорд. Картина стала хитом, а мировой зритель в массах именно после нее узнал имя Аны де Армас.
Бегущий по лезвию 2049 (2017)
Долгожданный сиквел «Бегущего по лезвию» (1982) доказал, что иногда можно вступить дважды в одну реку и создать что-то новое. Несмотря на то, что у нее только второстепенная роль, Ана де Армас "берет" каждую сцену, в которой она появляется.
Герои Аны де Армас и Райана Гослинга обладают уникальной связью. Фильм не только завораживает зрителей и заставляет гадать, что будет дальше, но и может похвастаться отличным актерским составом. Помимо Аны де Армас и Райана Гослинга, в «Бегущем по лезвию 2049» Харрисон Форд снова играет одну из своих самых знаковых ролей.