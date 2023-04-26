По мнению режиссера, у успешных актеров обязательно должно быть соответствующее образование. Когда Меньшикова спросили о Сергее Бодрове, он ответил, что уникальных актерских способностей у артиста не было. При этом режиссер подчеркнул, что работал с Бодровым в двух фильмах и был в дружеских отношениях.