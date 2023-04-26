Режиссер Олег Меньшиков оценил актерские способности Сергея Бодрова
Режиссер Олег Меньшиков, который руководит Театром имени Ермоловой, считает, что актерские способности покойного Сергея Бодрова не были выдающимися. Его слова приводят "Аргументы и факты".
По мнению режиссера, у успешных актеров обязательно должно быть соответствующее образование. Когда Меньшикова спросили о Сергее Бодрове, он ответил, что уникальных актерских способностей у артиста не было. При этом режиссер подчеркнул, что работал с Бодровым в двух фильмах и был в дружеских отношениях.
На взгляд Меньшикова, "социальные и личностные достоинства" Бодрова были гораздо более выдающимися и "интересными".
Ранее "Рамблер" писал о лучших боевиках последнего десятилетия.