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Режиссер Олег Меньшиков оценил актерские способности Сергея Бодрова

Режиссер Олег Меньшиков, который руководит Театром имени Ермоловой, считает, что актерские способности покойного Сергея Бодрова не были выдающимися. Его слова приводят "Аргументы и факты".

По мнению режиссера, у успешных актеров обязательно должно быть соответствующее образование. Когда Меньшикова спросили о Сергее Бодрове, он ответил, что уникальных актерских способностей у артиста не было. При этом режиссер подчеркнул, что работал с Бодровым в двух фильмах и был в дружеских отношениях.

На взгляд Меньшикова, "социальные и личностные достоинства" Бодрова были гораздо более выдающимися и "интересными".

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