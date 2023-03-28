Не только «Джон Уик»: лучшие боевики последнего десятилетия

«Джон Уик 4» с Киану Ривзом освоил на старте в мировом прокате 137,5 млн долларов. Критики уже окрестили картину одним из лучших современных боевиков.

Фото: Кадр из фильма "Kingsman: Секретная служба" Кадр из фильма "Kingsman: Секретная служба"

«Рамблер» собрал и другие экшен-фильмы последнего десятилетия, которые заслуживают вашего внимания.

Видео дня

«Kingsman: Секретная служба» (2015)

Комедийный боевик о тайной шпионкой организации, которая вербует в свои ряды мелкого преступника по имени Эггси. Парень принимает предложение пройти обучение и стать новым членом команды, но сможет ли он справиться со всеми испытаниями и оправдать возложенные на него надежды? В главных ролях: Тэрон Эджертон, Колин Фёрт, Сэмюэл Л. Джексон и другие.

«Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)

Приключенческий боевик Джорджа Миллера, который завоевал шесть «Оскаров». Это история о сумасшедшем бродяге, который присоединяется к бунтарям, бегущим через всю пустыню на боевой фуре. Они сбежали из Цитадели, украв у тирана Несмертного Джо кое-что очень ценное. Теперь разъяренный диктатор бросает все свои силы в погоню за мятежниками, ступая на тропу войны. Одну из главных ролей в фильме исполнила Шарлиз Терон.

«Дэдпул» (2016)

После того как наемнику Уэйду Уилсону диагностируют рак, он соглашается принять участие в экспериментах специального департамента вооруженных сил. Ему обещают не только излечить его и подарить своего рода перерождение, но и наделить сверхспособностями. Уилсон получает желаемые результат, но в результате ошибки его тело было обезображено. Его это не сломало, а лишь сделало сильнее, поэтому он, вооружившись мощным оружием, приступает к поискам того, по чьей вине с ним произошли эти жуткие изменения.

«Гнев человеческий» (2021)

Немногословный британец Патрик Хилл, получивший от босса прозвище Эйч, внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на участников серии многомиллионных ограблений. Вскоре и его грузовик подвергается нападению, но Эйч в одиночку расправляется с целой бандой налетчиков и становится героем. Правда, слава и уважение коллег его совершенно не интересуют, ведь он преследует свои цели. Кого же постигнет гнев человеческий? В главной роли нового боевика от Гая Ричи – Джейсон Стейтем.

Кадр из фильма "Гнев человеческий"

«Красное уведомление» (2021)

В центре сюжета — самая разыскиваемая похитительница произведений искусства. Ее очередная мишень — три яйца Клеопатры, которые царице более двух тысяч лет назад подарил древнеримский генерал Марк Антоний. По следам воровки власти отправляют элитного агента ФБР Джона Хартли, которому приходится объединиться со знаменитым грабителем, чтобы выполнить задание. В главных ролях экшен-комедии Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот.