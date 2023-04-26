Китайская ментальность и отношение актеров в студии Джеки Чана к работе поразили российского актера Игоря Жижикина, который работал с ними над фильмом "Тайна печати дракона" в Китае. Об этом он рассказал "Газете.ру".

Поскольку фильм "Тайна печати дракона" — сиквел "Вия", Игорь Жижикин играл казака, которого зарубили из-за денег еще в предыдущей картине. В итоговом монтаже актер почти не появляется, поскольку в Китае запрещено показывать духов и мертвых людей:

"Линию моего мертвого персонажа продолжили — он оказался виден, но говорить с ним нельзя. И вот мы сняли, а потом китайцы спросили, почему мой герой не разговаривает. Узнав, что он мертвый, они попросили его вырезать", — вспомнил Жижикин.

Факт, что отснятые сцены пришлось вырезать, не обидел и не расстроил артиста. Он получил удовольствия от наблюдения за работой китайских каскадеров и великих актеров, которые снимаются в фильме.

По словам Жижикина, Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, в отличие от российских коллег, ни разу не приносили на съемочную площадку мобильные телефоны, не отвлекались и полностью были погружены в работу. При этом, несмотря на возраст и уровень известности, артисты "послушно" ждут указаний режиссера, не двигаются с места, пока осветитель не выставит свет.