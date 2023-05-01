Звезда «Гарри Поттера» назвала причину ухода из кино

«Мне было тяжело выходить и продавать что-то... (...) Отвечать каждому журналисту на вопрос: «Как это согласуется с вашей точкой зрения?». Было трудно представлять что-то, во что ты не была полностью вовлечена», – объяснила свое решение Эмма.