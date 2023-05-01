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Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон назвала причину ухода из кино

Съемки в серии фильмов о приключениях волшебника Гарри Поттера принесли Эмме Уотсон колоссальную популярность. Однако актерскую карьеру с недавних пор звезда поставила на паузу. Свое решение Уотсон объяснила в интервью газете Financial Times.

Звезда «Гарри Поттера» назвала причину ухода из кино
© globallookpress.com

По словам звезды, промоутирование фильмов заставляло ее чувствовать себя загнанной и несчастной.

«Мне было тяжело выходить и продавать что-то... (...) Отвечать каждому журналисту на вопрос: «Как это согласуется с вашей точкой зрения?». Было трудно представлять что-то, во что ты не была полностью вовлечена», – объяснила свое решение Эмма.

Не только «Гарри Поттер»: лучшие фильмы с Эммой Уотсон

Сейчас кинозвезда сосредоточилась на развитии устойчивой моды – брендов Kering, заявляющих об ответственном отношении к использованию ресурсов. По мнению Эммы, здесь у нее есть право голоса и ощущение «своего места».

Ранее мы писали, что звезда «Гарри Поттера» впервые станет мамой.

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