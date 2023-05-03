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Данила Козловский: три новых проекта звезды российского кино

Он мог бы служить в морфлоте, но стал одной из главных звезд российского кино и театра. О последних работах именинника Данилы Козловского сегодня расскажет «Рамблер».

Данила Козловский: три новых проекта звезды российского кино
© Кадр из сериала "13 клиническая"

Уволить Жору (2023)

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В комедии Марюса Вайсберга Козловский сыграл главную роль – провинциала Макса, который вопреки всему (и всем) строит карьеру в одном из кадровых агентств столицы. Его нанимают, когда нужно сменить топ-менеджмент крупных компаний «чужими руками». Но карьера Макса может пойти под откос, если он не сможет уволить главного программиста IT-холдинга Жору (сыгранного Михаилом Галустяном). Удастся ли это герою, смотрите в кино уже этим летом.

Один в океане (2024)

Эту новинку зрителю придется ждать дольше. Первые новости о фильме, основанном на реальной истории советского океанографа и писателя Славы Курилова, появились еще в 2021 году. На какой стадии сейчас находится производство картины – неизвестно. Однако предположим, что фильм, для которого запланированы подводные съемки и сложные визуальные эффекты, не может быть сделан быстро. Также сообщалось, что над экранизацией будут работать специалисты из Венгрии, Бельгии и Мальты.

Главную роль – океанолога, который почти трое суток пробыл в полном одиночестве посреди океана – сыграет Данила Козловский.

Удивительные факты о трех культовых фильмах: видео

Декоратор (2025)

Режиссер Антон Борматов работает над экранизацией одноименного романа Бориса Акунина вот уже несколько лет. Известно, что в проект приглашены не только Данила Козловский и Виктор Вержбицкий, но и их звездная коллега – не менее популярная актриса Елизавета Боярская.

Фильм расскажет о расследовании молодого сыщика Эраста Фандорина серии таинственных и жестоких преступлений против молодых девушек. От усилий главного героя будет зависеть приезд царской семьи в Москву и жизнь его любимой женщины.

Козловский не только актер, но и режиссер. Осенью 2022 года стало известно о работе артиста над новым фильмом – «Дакар». Сценаристами проекта выступили Сергей Левитан, Александр Фомин и Сергей Четверухин. Подробностей об актерском касте, сюжете и особенностях продакшена будущего фильма неизвестны.

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