Удивительные факты о трех культовых фильмах: видео

Мы многое знаем о фильмах и киноиндустрии, но многие детали съемок так и остаются за кадром. Иногда продюсеры рассказывают о секретах производства картины, а зачастую ими делятся сами актеры.

Например, вы знали, какую деталь приходилось все время дорисовывать в "Титанике" или как Хит Леджер готовился к роли в "Темном рыцаре? Смотрите видео, чтобы узнать удивительные факты о съемках культовых фильмов.