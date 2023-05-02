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Удивительные факты о трех культовых фильмах: видео

Мы многое знаем о фильмах и киноиндустрии, но многие детали съемок так и остаются за кадром. Иногда продюсеры рассказывают о секретах производства картины, а зачастую ими делятся сами актеры.

Например, вы знали, какую деталь приходилось все время дорисовывать в "Титанике" или как Хит Леджер готовился к роли в "Темном рыцаре? Смотрите видео, чтобы узнать удивительные факты о съемках культовых фильмов.

Как Натали Портман готовилась к роли в фильме "Черный лебедь": видео

Ранее мы писали о самых провальных фильмах за всю историю кино.

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