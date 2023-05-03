Актеры, которые отказались от ролей и пожалели

Знаменитые актеры могут сами выбирать, в каких фильмах им сниматься. Они имеют определенный статус, поэтому редко страдают от нехватки проектов. Однако иногда случается такое, что актер и его агент ошибаются — просчитываются и отказываются от фильма, который становится популярным.

В материале “Рамблера” — об актерах, которые отказались от ролей и упустили свой шанс.

Уилл Смит, “Матрица”

Известный актер несколько раз рассказывал в интервью о том, как жалеет, что отказался от роли Нео в “Матрице”, а ведь он мог сыграть этого героя вместо Киану Ривза. По словам Смита, ему понравился герой и сценарий Вачовски, но тот выбрал съемки в картине “Дикий, дикий Вест”. Вестерн провалился в прокате, а Смит еще долго жалел об упущенной возможности.

Гвинет Пэлтроу, “Титаник”

Изначально Джеймс Кэмерон видел в роли Роуз Гвинет Пэлтроу. Однако актриса, прочитав сценарий, раскритиковала фильм. По мнению актрисы, “Титаник” был похож на индийскую мелодраму, поэтому она не стала рассматривать предложение. И это несмотря на высокий бюджет фильма. Кейт Уинслет буквально выцепила роль Роуз, за что была награждена первой номинацией на “Оскар”.

Шон Коннери, “Властелин колец”