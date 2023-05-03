Актеры, которые отказались от ролей и пожалели
Знаменитые актеры могут сами выбирать, в каких фильмах им сниматься. Они имеют определенный статус, поэтому редко страдают от нехватки проектов. Однако иногда случается такое, что актер и его агент ошибаются — просчитываются и отказываются от фильма, который становится популярным.
В материале “Рамблера” — об актерах, которые отказались от ролей и упустили свой шанс.
Уилл Смит, “Матрица”
Известный актер несколько раз рассказывал в интервью о том, как жалеет, что отказался от роли Нео в “Матрице”, а ведь он мог сыграть этого героя вместо Киану Ривза. По словам Смита, ему понравился герой и сценарий Вачовски, но тот выбрал съемки в картине “Дикий, дикий Вест”. Вестерн провалился в прокате, а Смит еще долго жалел об упущенной возможности.
Гвинет Пэлтроу, “Титаник”
Изначально Джеймс Кэмерон видел в роли Роуз Гвинет Пэлтроу. Однако актриса, прочитав сценарий, раскритиковала фильм. По мнению актрисы, “Титаник” был похож на индийскую мелодраму, поэтому она не стала рассматривать предложение. И это несмотря на высокий бюджет фильма. Кейт Уинслет буквально выцепила роль Роуз, за что была награждена первой номинацией на “Оскар”.
Шон Коннери, “Властелин колец”
Играть Гэндальфа должен был не Иэн Маккеллен, а Шон Коннери. Питер Джексон буквально уговаривал актера согласиться на роль. Переговоры шли очень долго, режиссер повышал сумму гонорара. По слухам, Коннери предлагали зарплату в 10 миллионов долларов и 15% от сборов, но тот отказался. Инсайдеры говорят, что это был вопрос принципа: актер не понимает творчество Толкиена, поэтому не соглашался на роль.