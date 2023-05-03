$79.96-0.5587.66-0.72

Актеры, которые отказались от ролей и пожалели

Знаменитые актеры могут сами выбирать, в каких фильмах им сниматься. Они имеют определенный статус, поэтому редко страдают от нехватки проектов. Однако иногда случается такое, что актер и его агент ошибаются — просчитываются и отказываются от фильма, который становится популярным.

Актеры, которые отказались от ролей и пожалели
© globallookpress.com

В материале “Рамблера” — об актерах, которые отказались от ролей и упустили свой шанс.

Уилл Смит, “Матрица”

Известный актер несколько раз рассказывал в интервью о том, как жалеет, что отказался от роли Нео в “Матрице”, а ведь он мог сыграть этого героя вместо Киану Ривза. По словам Смита, ему понравился герой и сценарий Вачовски, но тот выбрал съемки в картине “Дикий, дикий Вест”. Вестерн провалился в прокате, а Смит еще долго жалел об упущенной возможности.

Гвинет Пэлтроу, “Титаник”

Изначально Джеймс Кэмерон видел в роли Роуз Гвинет Пэлтроу. Однако актриса, прочитав сценарий, раскритиковала фильм. По мнению актрисы, “Титаник” был похож на индийскую мелодраму, поэтому она не стала рассматривать предложение. И это несмотря на высокий бюджет фильма. Кейт Уинслет буквально выцепила роль Роуз, за что была награждена первой номинацией на “Оскар”.

Актеры, которые ненавидят свои культовые роли

Шон Коннери, “Властелин колец”

Играть Гэндальфа должен был не Иэн Маккеллен, а Шон Коннери. Питер Джексон буквально уговаривал актера согласиться на роль. Переговоры шли очень долго, режиссер повышал сумму гонорара. По слухам, Коннери предлагали зарплату в 10 миллионов долларов и 15% от сборов, но тот отказался. Инсайдеры говорят, что это был вопрос принципа: актер не понимает творчество Толкиена, поэтому не соглашался на роль.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий