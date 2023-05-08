Звезды рассказали о самых неприятных поцелуях в кино

Карьера кинозвезды — это, по сути, бесконечная игра в бутылочку. С каждой новой ролью, которую они получают, актеры получают нового партнера, с которым можно флиртовать, влюбляться и, в конце концов, целоваться. И хотя есть много поцелуев, которые действительно столь же романтичны в реальности, как они кажутся на экране, есть столько же тех, которые были неприятными и неудобными за кадром.

© Кадр из фильма "Правила съема: Метод Хитча"

Ведь не каждый поцелуй в реальном мире идет по плану. "Рамблер" расскажет о звездах, которые раскрыли истории о своих неудачных поцелуях на экране.

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Кейт Хадсон о Мэттью МакКонахи

В эпизоде подкаста Гвинет Пэлтроу Goop, королева романтических комедий Кейт Хадсон рассказала о том, с кем у нее был худший поцелуй. Ответ? Мэттью МакКонахи!

«Дело в том, что каждый раз, когда я целую МакКонахи, это как, я имею в виду, как будто что-то происходит, и это как сопли или ветер... Когда мы целовались в конце «Золота дураков», мы были словно в океане, у нас как будто разбился самолет... У него просто было мокрое лицо», — сказала она Пэлтроу.

Хью Грант о Джулии Робертс

На шоу Опры Уинфри, Хью Грант сказал несколько не очень приятную шутку о своей бывшей партнерше по фильму «Ноттинг-Хилл». Когда его спросили о Джулии Робертс, он сказал:

«Очень болтливая! Буквально, физически у нее очень большой рот. Когда я целовал ее, я слышал слабое эхо».

Ева Мендес о Уилле Смите

Ева Мендес в один из дней съемок «Метода Хитча», съела "шаурму" с тунцом, набитую луком. Плотно пообедав, актриса отправилась снимать любовную сцену со Смитом. Но Уилл даже не мог к ней приблизиться. Конечно, из-за особенного "аромата" изо рта суперзвезды.

Сцену удалось снять, только когда Мендес съела пачку мятных леденцов.

Меган Фокс об Аманде Сейфрид

Меган Фокс призналась, что она и Аманда были «в ужасе» от того, что им пришлось целоваться в « Теле Дженнифер» .