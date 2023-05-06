Как сложилась жизнь и карьера Александры Ребенок

Российской актрисе и телеведущей Александре Ребенок не все удавалось сразу, но судьба всегда открывала перед ней вторую дверь и артистка не упускала шанс.

"Рамблер" рассказывает, как Александра Ребенок стала успешной актрисой и что происходит в ее личной жизни.

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Родители Александры далеки от творческой среды: мама - модельер, папа - кандидат физико-математических наук. Но свою дочь они стремились развивать со всех сторон. Так, девочка оказалась в детском музыкальном центре Галины Вишневской. Правда оттуда ей через какое-то время захотелось уйти, но мама уговорила не делать этого. Александра осталась, и сцена затянула.

После окончания школы Александра не смогла поступить на театральное отделение выбранного вуза, но ждать целый год не стала, а поступила на режиссерские курсы Московского государственного института культуры, а через два года смогла перевестись на актерский факультет Щукинского театрального института.

В институте оценили ее талант, и Александра полагала, что после окончания легко найдет работу по душе. В годы учебы она даже не пробовала искать подработку. Но после выпуска первые театральные пробы оказались не слишком удачными. Ей не предлагали ролей, и начинающая актриса оказалась на грани депрессии. Пока друг не предложил ей попробовать себя в роли телеведущей. Так, Александра начала работать на телеканалах "О2ТВ", "Культура", MTV и "Муз-ТВ".

Кадр из сериала "Мертвое озеро"

А позже она дебютировала на сцене "Театра.doc". И дальше карьера шла только в гору. За роль учительницы физики в сериале Валерии Гай-Германики ее номинировали на "ТЭФИ". Александра Ребенок снималась в самых разных сериалах и фильмах - "Соблазн", "Содержанки", "Пенсильвания", "Кризис нежного возраста", "Игрок", "Мертвое озеро" - список можно продолжать и продолжать.