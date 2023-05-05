Как Салтыкова получила самый большой гонорар за "Брата 2"

Для Ирины Салтыковой роль в фильме "Брат 2" стала дебютной. "Рамблер" рассказывает, как снималась поп-дива в культовом боевике и какой получила гонорар.

© Кадр из фильма "Брат 2"

По воспоминаниям артистки, когда режиссер фильма Алексей Балабанов предложил ей участие в фильм, он объяснил, что роль будет не большая, но главная. На тот момент актерского опыта у Ирины Салтыковой не было, но ее гонорар оказался выше, чем у главного героя - Сергея Бодрова.

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Все сцены с участием Ирины Салтыковой сняли за шесть дней. Она долго не рассказывала, какой гонорар ей предложили, но спустя много лет в одном из интервью исполнительница все же призналась - за участие в фильме она получила 18 тысяч долларов. Получается, по три тысячи за каждый съемочный день.

По сценарию, Ирина Салтыкова играла саму себя, но как объясняла позже артистка, ей удалось воплотить некий собирательный образ поп-звезды. Кстати, Балабанов до съемок вообще не знал о существовании такой певицы и выбрал именно Ирину по фотографии. Среди прочих ему также показали фото Алены Свиридовой.

Съемки проходили в реальной квартире певицы, в которой она не так давно сделала ремонт. Огромную ванну-аквариум ей установили за несколько дней до начала съемок. Кстати, в ванной она снималась действительно обнаженной, белье пришлось снять, так его было видно сквозь прозрачную стенку ванны.

Кадр из фильма "Брат 2"

После выхода фильма на экраны в 2000 году, Ирина Салтыкова снималась еще в нескольких проектах. Через два года вышел фильм "Русский спецназ", где она сыграла лейтенанта ФСБ, а партнерами по фильму стали Владимир Турчинский и Игорь Лифанов. Следующей работой стал сериал "Кулагин и партнеры", а затем вышел фильм "Провинциалы". В 2009 году Ирина Салтыкова появилась в ситкоме "Даешь молодежь!".

Кстати, о выходе третьей части культового фильма - без Балабанова и Бодрова - Ирина Салтыкова высказалась отрицательно.