Почему Хичкок плохо обращался с актерами

Альфред Хичкок — величайший режиссер, "король ужасов", снявший культовые фильмы "Психо", "Окно во двор", "Головокружение", "Ребекка". Вокруг личности Хичкока ходит множество слухов. Один из них — это то, что кинематографист плохо относился к актерам.

Правда ли это? Рассказываем в материале "Рамблера".

Альфред Хичкок действительно не скрывал своего презрительного отношения к актерам, играющим в его фильмах. Режиссер называл их "скотом" и не раз проявлял по отношению к ним жестокость на съемочной площадке. Так, актриса Джоан Фонтейн рассказывала, что во время съемок фильма "Ребекка" Хичкок специально подвергал ее эмоциональному насилию. Режиссер говорил, что она бездарность, которую никто не любит, чтобы в кадре девушка выглядела издерганной.

Но это был не самый худший случай. Актриса Типпи Хедрен рассказывала, что во время съемок фильма "Птицы", на нее напускали разъяренных птиц, а некоторых даже к ней привязывали. После съемок она провела несколько дней в больнице, чтобы залечить полученные раны. Кроме того, Хичкок, как рассказала актриса в интервью для документального фильма "Альфред Великий", ограничивал ее во всем и контролировал все ее действия и знакомства. А ее семилетней дочери режиссер подарил куклу в виде ее матери, лежавшей в гробу.

Еще один случай произошел на съемках фильма "39 ступеней". Режиссер сковал актеров Роберта Доната и Мэдлин Кэрролл друг с другом наручниками и оставил на несколько часов. Так, по его словам, он хотел сблизить коллег, которым предстояли совместные съемки.