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Режиссерская дочка: как сложилась жизнь и карьера Анны Михалковой

14 мая свой день рождения отмечает заслуженная артистка РФ, актриса, продюсер, оператор и телеведущая Анна Михалкова.

Режиссерская дочка: как сложилась карьера Анны Михалковой
© Кадр из сериала "Номинация"

Анна родилась в 1974 году в Москве в семье известного советского и российского актера и режиссера Никиты Михалкова и его супруги Татьяны Михалковой.

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Брат Анны Артем и сестра Надежда тоже пошли по стопам отца в киноиндустрию. Их дедушка Сергей Владимирович, отец Никиты Михалкова, также был человеком искусства – писателем и поэтом.

О раннем детстве и взрослении своей старшей дочери Никита Михалков в 1993 году снял документальный фильм, в который вошли видеозаписи, на которых Анна Никитична ежегодно с 6 до 18 лет отвечает отцу на одни и те же вопросы. По ее ответам видно, как меняется мировоззрение девочки. Также в фильм Михалков включил исторические вставки, которые отражают, что происходило в стране в то время, чтобы можно было сопоставить это с тем, что отвечает его дочь.

После окончания школы будущая актриса и продюсер отправилась заграницу изучать историю искусств. Один год – в Швейцарии, один – в Италии. После возвращения в Россию Анна поступила во Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), где получила специальность "Артист драматического театра и кино". Однако на этом актриса не остановилась и после получила еще одно высшее образование в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) на факультете "Международное право".

Дебют в кино у Анны состоялся в 1987 году в картине отца "Очи черные". Актриса сыграла эпизодическую роль. После этого, начиная с 1995 года, Анна почти ежегодно приглашалась на съемки самых разных картин и других режиссеров.

С 2002 года стартовала и телевизионная карьера Михалковой в качестве ведущей программы "Спокойной ночи, малыши!". Она продолжает свою работу в передаче и по сей день. Благодаря этому проекту в 2019 году Анна стала лауреатом российской национальной телевизионной премии за лучшие телепрограммы для детей "ТЭФИ-KIDS" в номинации "Ведущий телевизионной программы для детей".

Из множества своих ролей сама актриса выделяет работу в проекте о Великой отечественной войне "Свои" (2004 год). По словам Михалковой, именно после этой роли к ней пришла актерская уверенность и свобода, а также понимание, как использовать свои таланты и внешние данные.

Михалкова сыграла около 100 ролей в кино и сериалах, одну – на театральной сцене, и выступила в качестве продюсера в 6 кинопроектах.

Одни из самых популярных и оцененных зрителями работ Михалковой случились в проектах "Сибирский цирюльник" (1998), "Кококо" (2012), "Годунов" (2018), "Эпидемия" (2019), "Обитаемый остров. Планета Саракш" (2010), "Частица вселенной" (2018), "Небесный суд" (2012), "Распутин" (2011) и "Номинация" (2022).

Как один фильм перевернул всю киноиндустрию

Актриса дважды замужем, но за одним человеком. Со своим супругом Альбертом Владимировичем Баковым Анна Никитична познакомилась в 1997 году, вскоре после чего пара заключила официальный брак. Однако в 2006 году в семье произошел разлад и супруги развелись, после чего, спустя год, поженились вновь. В их семье подрастает трое детей – двое сыновей и дочка.

Анна Михалкова является обладательницей большого количества авторитетных наград и лауреатом различных кинопремий.

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