Как один фильм перевернул всю киноиндустрию

Тот случай, когда все так хорошо начиналось, но финал получился не тот, на который рассчитывали.

© Кадр из фильма "Врата рая"

"Рамблер" рассказывает, как режиссер фильма "Врата рая" потратил огромный бюджет, подорвал доверие к творческим людям и получил разгромные рецензии за детище всей своей жизни.

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Когда американский режиссер Майкл Чимино взялся за съемки фильма "Врата рая", кредит доверия у него был огромнейший. Ему верили, ведь не так давно он снял фильм "Охотник на оленей", который получил целых пять "Оскаров", причем два из них достались режиссеру. Снять эпичный вестерн о противостоянии иммигрантов и Ассоциации скотоводов в штате Вайоминг в конце XIX века было мечтой всей его жизни.

К делу он подошел со всей ответственностью: детальные декорации, подробные схемы расстановки актеров массовки, длительные тренировки, отдельный кастинг для лошадей, десятки дублей. Съемочный процесс затягивался и становился с каждым днем дороже. По предварительным расчетам бюджет фильма не должен был превысить 7,5 миллиона долларов, а бюджет в 12 миллионов долларов в те времена считался очень большим. Но время шло, а ускоряться Майкл и не думал. В конечном счете фильм обошелся в рекордные для 1980 года 44 миллиона долларов.

Решение было найдено: подружку режиссера, которая считалась номинальным продюсером уволили, реальную роль продюсера на себя взяла киностудия, а Чимино из партнеров разжаловали в наемные режиссеры. Дело пошло быстрее. Ведь у студии появился рычаг - Чимино могли уволить и лишить прав на фильм. Съемки удалось завершить. Но впереди был монтаж, а материала отснято на 225 часов. Работать приходилось по 18 часов в сутки, и даже при этом монтаж растянулся на восемь месяцев, первая версия фильма длилась более пяти часов, но к премьере его удалось сократить до трех. Но и это не помогло.

После выхода фильма на экраны одна за одной начали выходить разгромные статьи. Через неделю фильм с проката сняли, чтобы сократить еще на полчаса. Но тщетно. Зрители большой разницы не заметили. И вместо "Оскара" за "Врата рая" режиссер получил "Золотую малину".

Что было дальше? Главу студии пришлось уволить, а позже продали и всю студию, вестерны практически перестали сниматься после такого фиаско, а главное - теперь у каждого фильма появился продюсер, задача которого - следить за расходами, у режиссеров эту функцию забрали.

Кстати, если хотите увидеть настоящую Америку, фильм стоит того, чтобы посмотреть - великолепные актеры, декорации, музыка, пейзажи. Кому-то может показаться слабоват сюжет, но таков жанр. Зато это красиво.