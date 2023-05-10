Как один фильм перевернул всю киноиндустрию
Тот случай, когда все так хорошо начиналось, но финал получился не тот, на который рассчитывали.
"Рамблер" рассказывает, как режиссер фильма "Врата рая" потратил огромный бюджет, подорвал доверие к творческим людям и получил разгромные рецензии за детище всей своей жизни.
Когда американский режиссер Майкл Чимино взялся за съемки фильма "Врата рая", кредит доверия у него был огромнейший. Ему верили, ведь не так давно он снял фильм "Охотник на оленей", который получил целых пять "Оскаров", причем два из них достались режиссеру. Снять эпичный вестерн о противостоянии иммигрантов и Ассоциации скотоводов в штате Вайоминг в конце XIX века было мечтой всей его жизни.
К делу он подошел со всей ответственностью: детальные декорации, подробные схемы расстановки актеров массовки, длительные тренировки, отдельный кастинг для лошадей, десятки дублей. Съемочный процесс затягивался и становился с каждым днем дороже. По предварительным расчетам бюджет фильма не должен был превысить 7,5 миллиона долларов, а бюджет в 12 миллионов долларов в те времена считался очень большим. Но время шло, а ускоряться Майкл и не думал. В конечном счете фильм обошелся в рекордные для 1980 года 44 миллиона долларов.
Решение было найдено: подружку режиссера, которая считалась номинальным продюсером уволили, реальную роль продюсера на себя взяла киностудия, а Чимино из партнеров разжаловали в наемные режиссеры. Дело пошло быстрее. Ведь у студии появился рычаг - Чимино могли уволить и лишить прав на фильм. Съемки удалось завершить. Но впереди был монтаж, а материала отснято на 225 часов. Работать приходилось по 18 часов в сутки, и даже при этом монтаж растянулся на восемь месяцев, первая версия фильма длилась более пяти часов, но к премьере его удалось сократить до трех. Но и это не помогло.
После выхода фильма на экраны одна за одной начали выходить разгромные статьи. Через неделю фильм с проката сняли, чтобы сократить еще на полчаса. Но тщетно. Зрители большой разницы не заметили. И вместо "Оскара" за "Врата рая" режиссер получил "Золотую малину".
Что было дальше? Главу студии пришлось уволить, а позже продали и всю студию, вестерны практически перестали сниматься после такого фиаско, а главное - теперь у каждого фильма появился продюсер, задача которого - следить за расходами, у режиссеров эту функцию забрали.
Кстати, если хотите увидеть настоящую Америку, фильм стоит того, чтобы посмотреть - великолепные актеры, декорации, музыка, пейзажи. Кому-то может показаться слабоват сюжет, но таков жанр. Зато это красиво.
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