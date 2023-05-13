Что известно о новой звезде сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

4 мая состоялась премьера третьего сезона популярного российского сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» с актером Юрой Борисовым в главной роли. В нем рассказывается о подростках, которые проживают свою юность в 1990-х годах.

© Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

В третьем сезоне появился новый персонаж — бунтарка Ксюха. Роль досталась актрисе Александре Хромовой, которая впервые присоединилась к проекту. Что известной о новой звезде сериале? Рассказываем в материале «Рамблера».

Александра Хромова родилась в Москве в 1999 году. В августе этого года девушке исполнится 24 года. Два года назад, в 2021 году, она окончила Высшее театральное училище имени Щепкина, а после стажировалась в Малом театре, где играла в спектаклях «Ревизор» и «Таинственный ящик».

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После роли в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!» Александре Хромовой пророчат скачок в карьере. Для девушки это не дебютная роль. Она уже снималась в сериалах «Зацепка», «Домашнее поле», «Смерть манекенщицы».

Уже знакомые с работами Александры Хромовой зрители отмечают ее схожесть с другой популярной российской актрисой — Александрой Бортич. Однако некоторые пишут, что девушка больше похожа на Наоми Уоттс в молодости. При этом сама актриса считает, что у нее не особо выразительная внешность: