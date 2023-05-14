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Виктор Сухоруков раскритиковал свою роль в сериале "Физрук"

Актер Виктор Сухоруков рассказал о своих впечатлениях о роли в сериале "Физрук". Об этом он рассказал в интервью изданию "Собака".

Сухоруков рассказал, что жалеет о роли в "Физруке"
© РИА Новости

Актер появился в четвертом сезоне и сыграл отца главного героя Фомы, которого играл Дмитрий Нагиев. Сам актер говорит, что ему было интересно воплотить персонажа и поработать с Нагиевым. Также он отметил, что режиссером сериала был Игорь Волошин, которого хвалил Алексей Балабанов.

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Однако Сухоруков оказался не в восторге от результата. Он отметил, что ожидания не совпали с реальностью, несмотря на то, что он хорошо выполнил свою работу. Актер также добавил, что это роль мог сыграть любой другой артист.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Нагиев вернулся к работе.

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