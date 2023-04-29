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Дмитрия Нагиева заметили на сцене Crocus City Hall в Москве

Шоумен провел церемонию награждения премии «Женщина года», которая состоялась в Crocus City Hall в Москве.

Дмитрий Нагиев вернулся к работе
© РИА Новости

Кадрами с мероприятия поделился бывший супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров. Он выложил фотографии с места событий, отметив, что его возлюбленная получила приз в номинации «Открытие года».

На кадрах запечатлен Дмитрий Нагиев, который и вручил девушке награду.

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Напомним, что ранее телеведущий отказался вести премию «МУЗ-ТВ» и в музыкальном шоу «Голос» на первом канале его тоже заменили.

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