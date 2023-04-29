Дмитрий Нагиев вернулся к работе

Дмитрия Нагиева заметили на сцене Crocus City Hall в Москве
Шоумен провел церемонию награждения премии «Женщина года», которая состоялась в Crocus City Hall в Москве.
Кадрами с мероприятия поделился бывший супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров. Он выложил фотографии с места событий, отметив, что его возлюбленная получила приз в номинации «Открытие года».
На кадрах запечатлен Дмитрий Нагиев, который и вручил девушке награду.
Соцсети
Напомним, что ранее телеведущий отказался вести премию «МУЗ-ТВ» и в музыкальном шоу «Голос» на первом канале его тоже заменили.