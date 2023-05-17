Ушел из жизни актер Виктор Галлуччи

Звезда сериала "Чисто английское убийство" Виктор Галлуччи умер в возрасте 81 года. Об этом пишет издание Mirror .

Виктор Галлуччи больше всего известен по роли Тома Бейкера в сериале "Чисто английское убийство", который выходил с 1984 по 2010 год. Он снялся в 900 эпизодах и попал в Книгу рекордов Гиннесса.