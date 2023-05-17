Джонни Деппа вновь назвали агрессором на Каннском фестивале

"Назвать их агрессорами — это скорее попытаться сыграть на скандальности репутации, попытаться завоевать себе имя. Скорее вся эта история говорит о статусе Каннского фестиваля: если ты хочешь о себе заявить, если ты хочешь, чтобы все новости выходили с заголовками про тебя, это надо делать как раз во время Каннского фестиваля", — сказал кинокритик "Известий" Николай Никулин.