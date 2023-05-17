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Джонни Деппа вновь назвали агрессором на Каннском фестивале

Каннский фестиваль омрачился скандалом - знаменитому голливудскому актеру Джонни Деппу припомнили его громкий развод с Эмбер Херд. Без обвинений не осталась и режиссер фильма Майвенн Ле Беско - ей вменили в вину плевок в лицо кинокритику. Об этом сообщают "Известия".

"Назвать их агрессорами — это скорее попытаться сыграть на скандальности репутации, попытаться завоевать себе имя. Скорее вся эта история говорит о статусе Каннского фестиваля: если ты хочешь о себе заявить, если ты хочешь, чтобы все новости выходили с заголовками про тебя, это надо делать как раз во время Каннского фестиваля", — сказал кинокритик "Известий" Николай Никулин.

При это зрители в зале картину "Жанна Дюбарри" встретили овациями.

В России сняли сериал по мотивам суда Джонни Деппа и Эмбер Херд

Ранее Майкл Дуглас получил награду на Каннском кинофестивале.

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