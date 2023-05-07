5 самых дорогих сериалов в истории

Высокие технологии не могут стоить дешево. А производство сериалов вполне можно отнести достаточно высоко технологичному производству. Отдельная статья расходов - гонорары актеров. Он могут серьезно расти от сезона к сезону в том случае, если сериал стал невероятно успешным.

© Кадр из сериала «Властелин Колец: Кольца власти»

"Рамблер" составил подборку самых дорогих сериалов в истории.

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«Властелин Колец: Кольца власти»

Год выхода: 2022

Стоимость эпизода: около 58 млн долларов

У фанатов вселенной Толкина были претензии к сериалу, несмотря на то, что он стал самым дорогим в истории. Бюджет первого сезона составил 465 миллионов долларов, что практически в два раза больше, чем стоили все три фильма Питера Джексона. Действие сериала разворачивается за тысячи лет до событий, показанных в фильмах.

«Очень странные дела»

Год выхода: 2016

Стоимость эпизода: 30 млн долларов

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Конечно, такого размаха сериал достиг не сразу. Первый сезон обошелся гораздо дешевле - стоимость эпизода составляла около 6-7 млн долларов. Но к четвертому сезону все участники стали настоящими звездами, их гонорары существенно выросли. А кроме того, сами съемки стали обходиться дороже.

Сериалы Marvel на Disney+

Год выхода: 2021

Стоимость эпизода: 25 млн долларов

Кадр из сериала "Локи"

Просто Disney может себе это позволить. И речь не об одном сериале, а о нескольких: «Ванда/Вижн», «Сокол и Зимний солдат», «Локи», «Соколиный глаз». По стоимости они примерно равны. Основная часть уходит на гонорары актеров.

«Тихий океан»

Год выхода: 2010 год

Стоимость эпизода: 20 млн долларов

Вообще-то создатели изначально хотели уложиться в 10 млн долларов за эпизод, но аппетит пришел во время еды. Стивен Спилберг и Том Хэнкс решили не сдерживать себя, а достоверность требовала не жертв, но средств. Поэтому мини-сериал о Второй мировой войне получился таким дорогим.

«Дом дракона»

Год выхода: с 2022 года

Стоимость эпизода: почти 20 млн долларов

Кадр из сериала "Дом Дракона"