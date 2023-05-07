5 самых дорогих сериалов в истории
Высокие технологии не могут стоить дешево. А производство сериалов вполне можно отнести достаточно высоко технологичному производству. Отдельная статья расходов - гонорары актеров. Он могут серьезно расти от сезона к сезону в том случае, если сериал стал невероятно успешным.
"Рамблер" составил подборку самых дорогих сериалов в истории.
«Властелин Колец: Кольца власти»
- Год выхода: 2022
- Стоимость эпизода: около 58 млн долларов
У фанатов вселенной Толкина были претензии к сериалу, несмотря на то, что он стал самым дорогим в истории. Бюджет первого сезона составил 465 миллионов долларов, что практически в два раза больше, чем стоили все три фильма Питера Джексона. Действие сериала разворачивается за тысячи лет до событий, показанных в фильмах.
«Очень странные дела»
- Год выхода: 2016
- Стоимость эпизода: 30 млн долларов
Конечно, такого размаха сериал достиг не сразу. Первый сезон обошелся гораздо дешевле - стоимость эпизода составляла около 6-7 млн долларов. Но к четвертому сезону все участники стали настоящими звездами, их гонорары существенно выросли. А кроме того, сами съемки стали обходиться дороже.
Сериалы Marvel на Disney+
- Год выхода: 2021
- Стоимость эпизода: 25 млн долларов
Просто Disney может себе это позволить. И речь не об одном сериале, а о нескольких: «Ванда/Вижн», «Сокол и Зимний солдат», «Локи», «Соколиный глаз». По стоимости они примерно равны. Основная часть уходит на гонорары актеров.
«Тихий океан»
- Год выхода: 2010 год
- Стоимость эпизода: 20 млн долларов
Вообще-то создатели изначально хотели уложиться в 10 млн долларов за эпизод, но аппетит пришел во время еды. Стивен Спилберг и Том Хэнкс решили не сдерживать себя, а достоверность требовала не жертв, но средств. Поэтому мини-сериал о Второй мировой войне получился таким дорогим.
«Дом дракона»
- Год выхода: с 2022 года
- Стоимость эпизода: почти 20 млн долларов
Успех «Игры престолов» хотелось повторить, поэтому решено было вновь обратиться к вселенной Джоржа Р. Р. Мартина. События «Дом дракона» происходят за двести лет до борьбы за Железный трон. Денег не жалели, существенная часть бюджета ушла на создане сцен с драконами - их тут много и всяких.