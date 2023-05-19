Не только "Дикий Ангел": выдающиеся драматические роли Натальи Орейро

19 мая одна из самых популярных латиноамериканских актрис и певиц в мире Наталья Орейро празднует свое 47-летие.

© Кадр из сериала "Святая Эвита"

Наталья Орейро стала известна всему миру по роли очаровательной Милагрос в сериале "Дикий ангел" -— никто не смог бы так талантливо сыграть одновременно нежную и ранимую Мили с чертами смелой хулиганки "Чолито". Экранная любовь Орейро и Факунды Арано, сыгравшего в сериале молодого красавчика-богача Иво, лишила сна зрителей по всему миру, а в России сериал добился невероятного успеха. При этом кому-то может показаться, что Орейро — актриса одной роли, но на самом деле это не так. Звезда все еще остается супервостребованной в Аргентине, России и других странах.

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"Рамблер" расскажет о достойных драматических работах Орейро, которые стоит оценить самим.

"Я Джильда"

Кадр из фильма "Я Джильда"

Преданные фанаты "Дикого Ангела" вспомнят, что Мили по сюжету была фанаткой аргентинской певицы Джильды и в сериях часто мелькали ее песни. На дискотеках героиня Орейро и сама пела песни Джильды, а одна серия и вовсе была посвящена певиы.

Джильда, действительно, считается культовой певицей в Аргентине. Она трагически погибла в автокатастрофе в возрасте 36 лет, на пике своей карьеры. Девушка, работающая воспитательницей в детском саду, добилась за 6 лет того, на что у большинства музыкантов уходит вся жизнь, но добиться этого было намного сложнее, чем кто-либо думает.

Фильм «Я Джильда», в котором Орейро сыграла главную роль, рассказывает о трудном путешествии одной женщины, чтобы воплотить свои мечты в жизнь, о пути, на который осмеливаются пойти немногие.

"Прекрасная игра Натальи Орейро. Я пошла в кино с низкими ожиданиями, потому что я не очень люблю музыку стиля Cumbia, но фильм меня поразил. В нем показана жизнь простой воспитательницы детского сада, которой надоедает ее рутинная жизнь, и она становится звездой в мире Cumbia, за которым в Аргентине следят массы. Фильм и, главное, Орейро создают захватывающую атмосферу и заставляют стать фанатом Джильды...", — отмечают зрители в соцсетях.

"Святая Эвита"

Кадр из сериала "Святая Эвита"

Сериал "Святая Эвита" — это посмертная история Евы Перон, политического деятеля и жены генерала Перона, чей забальзамированный труп пережил путешествие, которое длилось 22 года, такое же ухабистое, как и ее жизнь. Эвита умерла в 1952 году, но ее тело оставалось незахороненным три года, ожидая сооружения монументального захоронения, которое так и не было построено. В 1955 году военные свергли генерала Перона и упрятали останки Эвиты на 19 лет, чтобы они не стали оружием против режима. Тело умершей Эвиты влияло на аргентинскую политику более двух десятилетий и стало центром своеобразной истории и частью аргентинского фольклора. Для военного режима мертвая Эвита была еще опаснее, чем живая. Все они боялись ее не погребенного трупа, блуждающего без последнего пристанища.

Орейро перекрасилась в платиновую блондинку и блестяще вжилась в главную роль. Критики приняли игру актрисы на ура, назвав Эвиту одной из лучших работ Орейро.

"Наталья Орейро в роли Эвиты демонстрирует самую сильную работу в своей карьере и представляет нам мощную Эвиту, которая, однако, не теряет человеческую сторону. В сериале фантастический актерский состав высочайшего таланта, потрясающая музыка, а также декорации и костюмы.

"Святая Эвита" — исторический драматический сериал высочайшего качества и лучшая художественная литература, которую Аргентина может предложить в наши дни", — комментируют критики.

"Разбитая земля"

Кадр из фильма "Разбитая земля"

По сюжету фильма, в отдаленном лагере в горах Карлота (Мерседес Моран), известный палеонтолог, охраняет самую важную находку своей научной карьеры: ископаемые останки гиппогрифа, мифического животного, наполовину птицы, наполовину льва, в отношении которого нет уверенности в его подлинности. Прибытие Констанс (Наталья Орейро), биолога, посланного контролировать работу Шарлотты, и Фредди, старого соперника с темными намерениями, заставляет Шарлотту столкнуться с могущественным врагом, который угрожает уничтожить территорию и ее природные ресурсы.

"Завязка фильма интригует, особенно играя на мифологической ноте останков мистического существа. Дуэт главных актрис просто великолепен. Наталья Орейро очень хорошо изображает свою героиню и передает ее решимость и стремление докопаться до правды.