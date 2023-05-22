Что известно о возвращении Джонни Деппа в кино

На Каннском кинофестивале состоялась премьера первого фильма с Джонни Деппом за три года. Актер не снимался после того, как его экс-супруга Эмбер Херд обвинила его в домашнем насилии. Депп выиграл суд и его репутация была восстановлена и теперь актер вернулся в большое кино.

Первый фильм с Деппом после перерыва «Жанна Дю Барри» был показан на кинофестивале и сорвал овации. Сам актер до слез растрогался после премьеры. В картине он сыграл главного героя, короля Людовика XV. его партнершей по фильму стала также Майвенн Ле Беско, она также выступила режиссером.

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Критики уже заявили, что это — один из лучших фильмов Джонни Деппа и пророчат ему восстановление карьеры. Однако пока неизвестно, вернется ли актер на съемочную площадку. Еще до скандала с Херд актер стал реже сниматься. Последние громкие премьеры с его участием вышли в 2018 году.

Кадр из фильма «Жанна Дю Барри»

Две франшизы, в которых Депп исполнял ключевые роли, пока тоже не торопятся брать его обратно. В новых “Пиратах Карибского моря” главную роль обещали Марго Робби и заявили, что Капитана Джека Воробья поклонники франшизы больше не увидят. В связи с этим Депп заявил, что не вернется в фильм даже за очень большие деньги.

Критики предполагают, что Деппа можно будет вновь увидеть в серии фильмов “Фантастические твари”. Когда Warner Bros. разрывала контракт, то ссылалась на его приговор. Теперь его нет и они могут восстановить отношения с актером, но уже в другой роли.

Голливудские пиарщики, в свою очередь, утверждают, что Депп не будет торопиться с возвращением к съемкам. Сначала он покажет Голливуду, что восстановил репутацию и может зарабатывать деньги — возможно, в скором времени выпустит книгу и поедет с ней в пресс-тур.