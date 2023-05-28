Хоакин Феникс сбежал со съемок из-за интимного момента со Скарлетт Йохансон

Кинокартина "Она" была одной из первых картин, по которой мир начал узнавать о Хоакине Фениксе.

Его герой, влюбленный в искусственный интеллект, который голосом отыграла Скарлетт Йохансон, у многих вызвал неоднозначные чувства.

Сексуальный и волнующий голос Скарлетт был одной из главных изюминок фильма. Однако съемки прошли не так просто.

Так, во время интервью Dax Shepherd Скарлетт Йоханссон вспомнила инцидент на съемочной площадке:

"Вы определенно не хотите слышать, как звучит ваш голос, изображающий оргазм. Мне было непросто...

Приходит Хоакин, мы пытаемся сделать один дубль, а он как бы теряется. И говорит: «Я не могу этого сделать»", - рассказала актриса.

По словам Йохансон, Хоакин очень стеснялся снимать чувственную сцену, несмотря на то, что они контактировали только голосом. Актер в смущении убежал из студии, но Скарлетт попросила его вернуть, потому что в одиночестве записывать сексуальную сцену она не могла.