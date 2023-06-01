Человек-паук нашего времени: как Том Холланд пришел к славе

За всю историю экранизации комиксов зрители увидели троих актеров в роли Человека-паука. Первопроходцем был Тоби Магуайр, вторым стал Эндрю Гарфилд и сейчас образ супергероя в жизнь воплощает Том Холланд. Юный актер отмечает свой день рождения, ему исполняется 27 лет.

Несмотря на свой юный возраст, Том Холланд успел покорить сердца миллионов зрителей по всему миру. Последний фильм с его участием “Человек паук: нет пути домой” вошел в десятку самых кассовых фильмов в истории. По слухам Marvel подписала с ним контракт на шесть фильмов, которые он уже отыграл. Однако пока зрители не спешат отпускать его в роли Человека-паука.

Видео дня

Несмотря на то, что роль супергероя сделала его всемирно известным, его путь к славе начался гораздо раньше. В материале “Рамблера” — о том, как Том Холланд стал одним из самых известных юных актеров нашего времени.

Семья искусства

Том Холланд родился в Лондоне, и его родители всю жизнь были связаны с искусством и шоу-бизнесом. Его отец был известным комиком, а мать — фотографом, который часто участвовал в светских мероприятиях.

Мальчик с детства хотел быть актером, но мечтал играть в театре. Поэтому родители отдали его в престижную школу искусств в Лондоне, BRIT School. Она известна тем, что ее окончили многие британские мировые звезды: Адель, Эми Уайнхаус, Леона Льюис и другие.

Когда ему было 10 лет, он выступал на танцевальном конкурсе в одном из парков Лондона. Там его заметил помощник известного хореографа и предложил родителям привести мальчика на кастинг в мюзикл “Билли Эллиот”. Для проб были нужны танцевальные данные, которых у него не было, но режиссер выбрал именно Холланда для участия в постановке. Два года он тренировался, чтобы выйти на сцену и в итоге его утвердили на роль друга главного героя.

Первые успехи в кино

Юного актера начали замечать режиссеры и продюсеры. В 13 лет его пригласили озвучивать мультфильмы, а уже через год он снимался с Наоми Уоттс и Эваном МакГрегором в фильме “Невозможное”. За эту роль он получил восемь различных наград британской академии кино.

После этого последовали другие фильмы. В 18 лет он снялся в картине “В сердце моря”, потом был британский сериал “Волчий зал”. Тогда же он подписал контракт с компанией Marvel о том, что он станет новым Человеком-пауком, который будет работать с командой Мстителей.