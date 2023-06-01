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Человек-паук нашего времени: как Том Холланд пришел к славе

За всю историю экранизации комиксов зрители увидели троих актеров в роли Человека-паука. Первопроходцем был Тоби Магуайр, вторым стал Эндрю Гарфилд и сейчас образ супергероя в жизнь воплощает Том Холланд. Юный актер отмечает свой день рождения, ему исполняется 27 лет.

Человек-паук нашего времени: как Том Холланд пришел к славе
© globallookpress.com

Несмотря на свой юный возраст, Том Холланд успел покорить сердца миллионов зрителей по всему миру. Последний фильм с его участием “Человек паук: нет пути домой” вошел в десятку самых кассовых фильмов в истории. По слухам Marvel подписала с ним контракт на шесть фильмов, которые он уже отыграл. Однако пока зрители не спешат отпускать его в роли Человека-паука.

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Несмотря на то, что роль супергероя сделала его всемирно известным, его путь к славе начался гораздо раньше. В материале “Рамблера” — о том, как Том Холланд стал одним из самых известных юных актеров нашего времени.

Семья искусства

Том Холланд родился в Лондоне, и его родители всю жизнь были связаны с искусством и шоу-бизнесом. Его отец был известным комиком, а мать — фотографом, который часто участвовал в светских мероприятиях.

Мальчик с детства хотел быть актером, но мечтал играть в театре. Поэтому родители отдали его в престижную школу искусств в Лондоне, BRIT School. Она известна тем, что ее окончили многие британские мировые звезды: Адель, Эми Уайнхаус, Леона Льюис и другие.

Когда ему было 10 лет, он выступал на танцевальном конкурсе в одном из парков Лондона. Там его заметил помощник известного хореографа и предложил родителям привести мальчика на кастинг в мюзикл “Билли Эллиот”. Для проб были нужны танцевальные данные, которых у него не было, но режиссер выбрал именно Холланда для участия в постановке. Два года он тренировался, чтобы выйти на сцену и в итоге его утвердили на роль друга главного героя.

Первые успехи в кино

Юного актера начали замечать режиссеры и продюсеры. В 13 лет его пригласили озвучивать мультфильмы, а уже через год он снимался с Наоми Уоттс и Эваном МакГрегором в фильме “Невозможное”. За эту роль он получил восемь различных наград британской академии кино.

После этого последовали другие фильмы. В 18 лет он снялся в картине “В сердце моря”, потом был британский сериал “Волчий зал”. Тогда же он подписал контракт с компанией Marvel о том, что он станет новым Человеком-пауком, который будет работать с командой Мстителей.

Так появился Человек-паук нашего времени. Впервые героя представили в фильме “Последний мститель: противостояние”. Тогда никто не отнесся серьезно к появлению Холланда, а теперь зрители не хотят его отпускать и просят Marvel не закрывать с ним контракт. Неизвестно, будет ли идти студия на поводу у зрителей, но критики рекомендуют Тому Холланду пробовать себя и в других ролях, иначе он останется исполнителем одной роли.

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