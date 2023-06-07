Как Лиам Нисон стал актером и отказался от роли Бонда

Мир никогда не узнал бы Лиама Нисона, если бы не любовь.

© Кадр из фильма "Заложница"

"Рамблер" рассказывает, какую роль сыграла любовь в карьере знаменитого актера.

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Вообще-то в молодости Лиам Нисон был увлечен спортом, он мог быть и бексером, и футболистом. Позже ему, конечно, очень пригодится хорошая физическая форма. Но когда вся жизнь впереди, просто делаешь то, что хочется в данный момент. Кстати, Лиам Нисон мог стать и учителем, он даже успел окончить педагогический колледж. А актером стал случайно.

Девочка, которая ему нравилась, участвовала в школьном спектакле, и когда учитель английского предложил Лиаму роль, он немедленно согласился. Где сейчас эта девочка сложно сказать, а вот Лиам Нисон продолжил играть и прославился на весь мир. Хотя в школьные годы у него было много увлечений.

Во второй раз любовь вмешалась в карьеру, когда ему предложили роль Джеймса Бонда. Его возлюбленная Наташа Ричардсон выступила против: или свадьба с ней, или роль агента 007. Лиам Нисон выбрал Наташу, а роль досталась другому ирандскому актеру Пирсу Броснану. Так что, фанаты Джеймса Бонда в исполнении Пирса Броснана могут быть благодарны и Наташе, и романтичному Лиаму.

В браке у них родилось двое сыновей, а в 2009 году Наташа погибла, получив травму на горнолыжном курорте. Больше актер не женился и чуть не погиб сам от алкоголизма, но сумел в какой-то момент остановиться.

Главным фильмом в карьере Лиама Нисона стал "Список Шиндлера". Он был настолько хорош в этой роли, что получил номинацию на премию "Оскар", выиграть не удалось, но фильм на сегодняшний день стал современной классикой кинематографа. И если бы у Нисона больше не было ролей, он уже вписал себя в историю благодаря работе в этом фильме.