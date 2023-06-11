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Шайя ЛаБаф: лучшие роли и громкие скандалы

Американский актер Шайя ЛаБаф начал выступать еще в детстве. Но карьера актера складывалась не всегда успешно из-за сложного характера артиста.

Шайя ЛаБаф: лучшие роли и громкие скандалы
© Кадр из фильма "Трансформеры"

"Рамблер" рассказывает, с чего начинал актер Шайа ЛаБаф и как ему помешали скандалы.

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Маленький Шайа с благодарностью вспоминает о родителях, хотя его детство нельзя назвать безоблачным. Мама была художницей, дизайнером ювелирных украшений и бывшей танцовщицей, а папа работал клоуном, пока не попал на войну во Вьетнаме. Его любили, но отец употреблял наркотики и мог даже ударить сына.

Родителям пришлось развестись, это повлияло на Шайю, он остался с матерью, но отец не ушел из его жизни навсегда. И после реабилитации в клинике он общался с сыном и даже присутствовал на съемках в качестве опекуна. Когда Шайе было десять лет он участвовал в стэндап-шоу, а потом его пригласили на роль в еженедельном сериале Disney "Зажигай со Стивенсонами". Талант ребенка оценили - он был дважды номинирован на премию "Эмми" и один раз выиграл в своей номинации.

По-настоящему звездным для ЛаБафа стал 2007 год, когда вышла первая часть "Трансформеров", до этого также были успешные фильмы - "Клад", "Лови волну", "Константин: Повелитель тьмы", но "Трансформеры" побили все рекорды. Кстати, компанию ему составила начинающая актриса Меган Фокс.

wikipedia.org

Правда ей пришлось покинуть проекта из-за конфликта с режиссером или продюсерами, а вот ЛаБафу повезло больше, хотя поведение его нельзя назвать примерным.

Актера неоднократно задерживали сотрудники полиции в основном из-за драк в общественных местах, скандалов и других не подобающих поступков, пока не произошло то, что поставило крест на актерской карьере. К счастью, не навсегда.

Его любимая девушка - исполнительница, известная под именем FKA Twigs, - обвинила актера а насилии. Пока шли разбирательства, актера уволили из многих проектов. Но в конце концов суд признал его невиновность, и сейчас он постепенно возвращается к работе.

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Шайя ЛаБаф - талантливый и многогранный актер, который продолжает удивлять своих поклонников новыми ролями и проектами. Его творческий потенциал не ограничивается только кинематографом, и мы можем ожидать от него еще многого в будущем.

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