Провал фильма "Последний киногерой" ранил Шварценеггера

В 90-е годы прошлого века Арнольд Шварценеггер был самым популярным актёром. Однако ироничное приключение "Последний киногерой" в 1993 году провалилось и ударило по уверенности артиста в себе. Об этом Шварценеггер вспомнил в документальном сериале "Арнольд".

© Кадр из фильма "Последний киногерой"

Актер расстроился настолько, что первое время после премьеры не хотел выходить из дома. Он чувствовал смущение и не хотел никого видеть на протяжении недели.

Джеймс Кэмерон отметил, что после первого показа "Последнего киногероя" Шварценеггер разговаривал так, будто долго плакал. По словам режиссера, актер отреагировал на неуспех фильма как на удар по личному бренду.