Провал фильма "Последний киногерой" ранил Шварценеггера

Провал фильма "Последний киногерой" ранил актера Арнольда Шварценеггера
В 90-е годы прошлого века Арнольд Шварценеггер был самым популярным актёром. Однако ироничное приключение "Последний киногерой" в 1993 году провалилось и ударило по уверенности артиста в себе. Об этом Шварценеггер вспомнил в документальном сериале "Арнольд".
Актер расстроился настолько, что первое время после премьеры не хотел выходить из дома. Он чувствовал смущение и не хотел никого видеть на протяжении недели.
Джеймс Кэмерон отметил, что после первого показа "Последнего киногероя" Шварценеггер разговаривал так, будто долго плакал. По словам режиссера, актер отреагировал на неуспех фильма как на удар по личному бренду.
Бюджет "Последнего киногероя" составлял 85 миллионов долларов, а кассовые сборы — чуть больше 37 миллионов. В первый выходной в США картина заработала всего 15 миллионов долларов, что и поразило Шварценеггера.
Ранее Арнольд Шварценеггер поддержал Брюса Уиллиса, который отказался от актерской карьеры из-за болезни.