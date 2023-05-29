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Арнольд Шварценеггер поддержал Брюса Уиллиса, который покинул кино из-за серьезной болезни

Актер Арнольд Шварценеггер в интервью CinemaBlend поддержал актера Брюса Уиллиса, который покинул кино из-за проблем со здоровьем.

Долгие годы коллеги состояли в приятельских отношениях и даже снимались вместе в одних проектах. Шварценеггер отметил, что Уиллис на протяжении многих лет был большой звездой, и его вклад в кинематограф не будет забыт.

"Но вообще, знаете, мы никогда не уходим на пенсию. Герои боевиков, они перезаряжаются", – добавил Шварценеггер.

В 2022 году Брюс Уиллис объявил о том, что уходит из кино. Причиной стал неизлечимый диагноз – лобно-височная деменция.

Актер Арнольд Шварценеггер заявил, что будет жить вечно

Сейчас актер проводит большую часть времени в окружении близких, которые заботятся о нем и пытаются облегчить его состояние.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Шварценеггер получил свою первую роль.

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