Актер Арнольд Шварценеггер в интервью CinemaBlend поддержал актера Брюса Уиллиса, который покинул кино из-за проблем со здоровьем.

Долгие годы коллеги состояли в приятельских отношениях и даже снимались вместе в одних проектах. Шварценеггер отметил, что Уиллис на протяжении многих лет был большой звездой, и его вклад в кинематограф не будет забыт.

"Но вообще, знаете, мы никогда не уходим на пенсию. Герои боевиков, они перезаряжаются", – добавил Шварценеггер.

В 2022 году Брюс Уиллис объявил о том, что уходит из кино. Причиной стал неизлечимый диагноз – лобно-височная деменция.