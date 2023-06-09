В чем секрет таланта Джонни Деппа

Джонни Депп начал свою актерскую карьеру еще в молодости и прославился благодаря тому, что очень любит браться за смелые, нестандартные роли. Каждый его новый образ в кино — это вызов.

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9 июня Джонни празднует юбилей — 60 лет. В честь этого «Рамблер» рассказывает, как актеру удается так удачно перевоплощаться.

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Джонни использует талант к музыке

Депп известен своей любовью к музыке. Это можно увидеть не только на рок-концертах, в которых Джонни участвует в составе группы «The Hollywood Vampires», но и в кино. Певческие способности актер продемонстрировал в роли Суини Тодда. Чтобы подготовиться к новому образу, Джонни постоянно репетировал песни во время съемок одной из частей «Пиратов Карибского моря». Он делал множество демозаписей своего голоса, а с помощью композитора и музыканта Брюса Уиткина смог довести пение до идеала.

Актерствует даже во время игры с дочерью

После рождения дочери Джонни Депп стал скупать для нее множество кукол Барби. Во время игры в куклы актер развлекал девочку тем, что постоянно пародировал манеру речи своих персонажей. Так Барби превращались в Вилли Вонку и Капитана Джека Воробья. Правда, однажды маленькая Лили сама попросила Джонни использовать обычный голос.

Упорствует

Если Джонни хочет у кого-нибудь сыграть, его ничего не остановит. Депп настолько любит фильмы режиссера Брюса Робинсона, что 17 лет уговаривал того закончить свой затяжной перерыв и наконец снять новую работу. Актеру это удалось — так появился фильм «Ромовый дневник», где Джонни сыграл долгожданную главную роль и попробовал себя в образе гонзо-журналиста.

Предпочитает играть интуитивно

Для того чтобы успешно исполнять свои роли, Джонни не пользуется какой-либо проверенной методикой. Его подход, скорее, интуитивный и игривый. Каждый раз, когда Деппу дают читать сценарий, в его голове обязательно мелькают образы, на которые актер опирается во время работы. Например, главный герой из фильма «Эдвард-руки-ножницы» — одинокий, брошенный человек, которого создал старый ученый — у Джонни ассоциировался с собакой из его детства.

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