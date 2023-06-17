Главный злодей Голливуда: история успеха Скотта Эдкинса

Актер Скотт Эдкинс получил новую волну популярности после выхода фильма “Джон Уик 4”. В нем он сыграл одного из злодеев Килла Харкан. Над этой ролью ему пришлось поработать — актеру надевали утолщающий костюм и наносили большой слой грима.

Эдкинс играл и в других голливудских успешных фильмах и во всех картинах исполнял роль антагониста. До этого ему предлагали лишь роли в фильмах категории В. В честь его 47-летия в материале “Рамблера” — о том, как он пришел к славе.

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Боевые искусства и первые фильмы

С детства Скотт Эдкинс занимался разными видами спорта, но в 10 лет пришел в дзюдо, а потом познакомился с другими боевыми искусствами. С тех пор они стали для него не просто увлечением, а делом, с которым он хотел связать свою жизнь. Сам он рассказывал, что тренировался буквально каждый день, а его кумирами стали Брюс Ли и Жан-Клод Ван Дамм.

Еще в школе параллельно с боевыми искусствами его заинтересовало актерское мастерство и он поставил себе цель пробиться в Голливуд. В колледже он записался на театральные уроки, но признавался, что выступления на сцене давались ему непросто. Позднее его пригласили в театральный институт, но у него не было денег, поэтому он был уверен, что с мечтой о кинокарьере придется попрощаться.

Кадр из фильма "Неоспоримый 2"

Однако его заметили продюсеры небольших малобюджетных фильмов и начали приглашать на роли, где требовалось крепкое телосложение и умение владеть техниками боя. Первой картиной для него стала “Экстремальный вызов”, съемки которой проходили в Гонконге.

После этого он продолжал сниматься в малобюджетных фильмах категории В и мог бы на этом остановиться, но ему удалось пройти дальше.

Слава злодея

В 2006 году Эдкинс сыграл главную роль в фильме “Неоспоримый 2”, ему достался образ непобедимого в боях без правил бывшего заключенного Юрия Бойки. Этот фильм стал для него дорогой в большое кино. После этой картины его начали приглашать на эпизодические роли для картин “Ультиматум Борна” и “Люди Икс. Начало: Россомаха”. Уже в этих картинах его начали замечать другие режиссеры и продюсеры, так он стал одним из самых востребованных актеров для роли антагониста в Голливуде.

Кадр из фильма "Джон Уик 4"