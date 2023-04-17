"Джон Уик 4" снова стал лидером проката в России и СНГ

Фильм "Джон Уик – 4" возглавил кинопрокат в России и странах СНГ. За прошедшие выходные его кассовые сборы составили 57,2 миллиона рублей. Это следует из данных портала Kinobusiness.

Картину показывают в России с 23 марта. В новой истории Уик придумывает, как победить Правление кланов, однако прежде чем стать свободным, встречается с новым врагом и его соратниками.