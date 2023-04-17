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2 часа назад

"Джон Уик 4" снова стал лидером проката в России и СНГ

Мира Маркина

Фильм "Джон Уик – 4" возглавил кинопрокат в России и странах СНГ. За прошедшие выходные его кассовые сборы составили 57,2 миллиона рублей. Это следует из данных портала Kinobusiness.

Картину показывают в России с 23 марта. В новой истории Уик придумывает, как победить Правление кланов, однако прежде чем стать свободным, встречается с новым врагом и его соратниками.

На втором месте по сборам романтическая комедия "Мое прекрасное несчастье". Этот фильм заработал за выходные 28,4 миллиона рублей. Третью строчку рейтинга с доходом в 27,7 миллиона рублей заняла французская лента "Три мушкетера: Д'Артаньян".

Не только "Джон Уик": лучшие боевики последнего десятилетия

Ранее "Рамблер" рассказывал, что пишут о новом "Джоне Уике".

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