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Актер Том Хэнкс перечислил свои любимые фильмы

Актеру Тому Хэнксу нравятся фильмы середины прошлого столетия. Об этом он рассказал в интервью порталу Letterboxd.

По словам актера, он периодически пересматривает культовую картину Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея", которая вышла в 1968 году. Фильм "Лучшие годы нашей жизни", связанный с войной, кажется ему актуальным всегда.

Комедия "TheBeatles: Вечер трудного дня", которая вышла в 1964 году с участием известной группы, стала одной из любимых для актера еще в восемь лет. Хэнксу также нравится драма "Полуночный ковбой" 1969 года. На его взгляд, это одна из главных кинокартин в истории, поскольку не теряет актуальность и создана звездами кинематографа.

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