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21 минуту назад

Легендарные фильмы, которые не понравились критикам: видео

Мария Каткова

Кинематограф разделен на фильмы для узкой и широкой аудиторией. Это связано с отличиями авторского кино от массового. Считается, что простой зритель не поймет глубокий замысел режиссера, поэтому в широкий прокат выходят массовые фильмы. Под них можно пожевать попкорн, а потом обсудить их с восторгом с друзьями.

Иногда из-за разных взглядов на кинематограф зрители не соглашаются с кинокритиками. Пока профессионалы разносят картину, зрители скупают все билеты и пересматривают фильм множество раз.

В истории есть случаи конфликтов критиков и зрителей. Перед выходом отзывы у фильма могли быть не самыми лучшими, но в итоге кассовые сборы были успешными, а сами картины вошли в историю.

"Аватар: Путь воды" стал третьим самым кассовым фильмом в истории

О том, какие фильмы не понравились критикам, но собрали круглую сумму в прокате, рассказала в своем блоге в TikTok @thriller.queen.

Смотрите видео и узнаете, какие фильмы вошли в историю, несмотря на то, что на них не возлагали никаких надежд.

Ранее сообщалось, что новый фильм с Егором Бероевым возглавил кинопрокат.

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