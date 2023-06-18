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Почему актриса Зои Салдана была в ужасе от съемок в "Пиратах Карибского моря"

19 июня свой день рождения празднует голливудская актриса Зои Салдана. Звезде фильмов "Аватар" и "Стражи галактики" сегодня исполнилось 45 лет.

Почему Зои Салдана была в ужасе от съемок в "Пиратах Карибского моря"
© globallookpress.com

Сейчас она — востребованная актриса, которая снимается в самых кассовых картинах и получает огромные гонорары. Салдана зарабатывает до 10 миллионов долларов за фильм. Но когда-то она только начинала свою карьеру и была еще неуверенной в своем профессионализме актрисой.

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Ее первым крупным проектом был фильм "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины". Участие в проекте оставило у Зои очень неприятные впечатления. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".

Первая часть "Пиратов Карибского моря" вышла в 2003 году. Зои Салдана прошла на роль подруги Джека Воробья Анны-Марии, которой он пообещал корабль. На тот момент актрисе было всего 25 лет. До съемок в "Проклятии Черной жемчужины" она сыграла в фильмах "Авансцена" 2000 года и "Перекрестки" 2002 года вместе с Бритни Спирс.

Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

Как рассказала сама Салдана в одном из интервью, "Пираты Карибского моря" были ее первым знакомством с "крупным голливудским мега-фильмом, где было так много актеров, так много продюсеров и так много членов съемочной группы". Актриса снималась с Джонни Деппом, Кирой Найтли, Орландо Блумом. Тем не менее, этот опыт оказался для нее далеко не самым впечатляющим.

Что известно про новую часть "Пиратов Карибского моря"

По словам актрисы, она была очень молода, все вокруг было слишком большим, а темп очень быстрым. Кроме того, съемки проходили в разных местах, и условия не всегда были подходящими для работы.

"Я ушла, не получив от этого в целом ничего хорошего. Я чувствовала себя так, словно много времени провела в окопах, и мне просто не казалось, что это нормально ", — рассказала Салдана.

Спустя много лет продюсер "Пиратов Карибского моря" Джерри Брукхаймер даже извинился перед актрисой за то, что у нее был такой опыт съемок в его проекте.

Позднее Солдана говорила, что для нее очень много значит чувствовать, что ее видят и слышат как актрису уже на протяжении многих лет.

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