Почему Зои Салдана была в ужасе от съемок в "Пиратах Карибского моря"

19 июня свой день рождения празднует голливудская актриса Зои Салдана. Звезде фильмов "Аватар" и "Стражи галактики" сегодня исполнилось 45 лет.

Сейчас она — востребованная актриса, которая снимается в самых кассовых картинах и получает огромные гонорары. Салдана зарабатывает до 10 миллионов долларов за фильм. Но когда-то она только начинала свою карьеру и была еще неуверенной в своем профессионализме актрисой.

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Ее первым крупным проектом был фильм "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины". Участие в проекте оставило у Зои очень неприятные впечатления. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".

Первая часть "Пиратов Карибского моря" вышла в 2003 году. Зои Салдана прошла на роль подруги Джека Воробья Анны-Марии, которой он пообещал корабль. На тот момент актрисе было всего 25 лет. До съемок в "Проклятии Черной жемчужины" она сыграла в фильмах "Авансцена" 2000 года и "Перекрестки" 2002 года вместе с Бритни Спирс.

Кадр из фильма "Пираты Карибского моря"

Как рассказала сама Салдана в одном из интервью, "Пираты Карибского моря" были ее первым знакомством с "крупным голливудским мега-фильмом, где было так много актеров, так много продюсеров и так много членов съемочной группы". Актриса снималась с Джонни Деппом, Кирой Найтли, Орландо Блумом. Тем не менее, этот опыт оказался для нее далеко не самым впечатляющим.

По словам актрисы, она была очень молода, все вокруг было слишком большим, а темп очень быстрым. Кроме того, съемки проходили в разных местах, и условия не всегда были подходящими для работы.

"Я ушла, не получив от этого в целом ничего хорошего. Я чувствовала себя так, словно много времени провела в окопах, и мне просто не казалось, что это нормально ", — рассказала Салдана.

Спустя много лет продюсер "Пиратов Карибского моря" Джерри Брукхаймер даже извинился перед актрисой за то, что у нее был такой опыт съемок в его проекте.