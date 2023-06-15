Что известно про новую часть "Пиратов Карибского моря"

Последняя часть "Пиратов Карибского моря" — "Мертвецы не рассказывают сказки" — вышла в 2017 году. Фильм показал не лучшие результаты: в прокате было собрано 794 миллиона долларов при том, что бюджет составил 230 миллионов.

© Кадр из фильма "Пираты Карибского моря 5"

Несмотря на это, студия Disney все равно задумалась о продолжении "Пиратов Карибского моря". Первые новости о старте подготовки к съемкам появились еще в 2020 году. В начале июня президент Walt Disney Pictures Шон Бейли подтвердил возвращение "Пиратов".

Видео дня

Что сейчас известно о выходе шестой части фильма? Рассказываем в материале "Рамблера".

Кто будет режиссером и напишет сценарий

Изначально студия пригласила работать над сценарием Ретта Риза и Пола Верника — сценаристов "Дэдпула". В Disney решили, что они смогут оживить "Пиратов Карибского моря". Однако они отказались от работы в проекте. Вместо них в итоге пригласили создателя сериала "Чернобыль" Крэйга Мэйзина и Теда Эллиота, который уже писал сценарий для четырех частей франшизы, но перестал сотрудничать со студией в 2011 году.

Согласно информации СМИ, режиссером шестой части "Пиратов Карибского моря" станет Брюс Хендрикс, который снял первые три части "Проклятие Черной жемчужины" (2003), "Сундук мертвеца" (2006) и "На краю света" (2007).

Сюжет

О сюжете шестой части практически ничего неизвестно. Несколько лет назад появились слухи о том, что центральным персонажем станет пиратка по имени Редд. Шон Бейли при этом заявил, что у них получилась "хорошая, захватывающая история, которая отдает дань уважения фильмам, вышедшим ранее, и в то же время фильм сможет показать что-то новое".

Актерский состав

Главный вопрос — вернется ли к роли Джека Воробья Джонни Депп. В 2018 году из-за судебного разбирательства актера с Эмбер Херд студия Disney исключила его из франшизы. Тогда он потерял большое количество значимых ролей и контрактов, но после победы в суде со многими он возобновил сотрудничество. Тем не менее, еще до сих пор неизвестно, снимется ли Джонни Депп во франшизе. Президент студии заявлял, что это "не обсуждается". Сам актер также высказался не в пользу участия в "Пиратах", назвав Голливуд "ненужным" после своей отмены.

Еще несколько лет назад в СМИ начали писать, что в шестой части снимется Марго Робби. А в прошлом году появилась информация, что к актерскому составу присоединится Орландо Блум.

Однако на данный момент точно известно только то, что в шестой части "Пиратов Карибского моря" снимется актриса Кая Скоделарио. Она уже подписала контракт со студией.

Дата выхода