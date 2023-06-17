Лоуренс перечислила свои любимые комедии для взрослых

Актриса Дженнифер Лоуренс рассказала, какие комедии с рейтингом R ей нравятся больше всего. Детям младше 16 лет смотреть такие фильмы можно только вместе с родителями.

В мае актриса говорила, что с удовольствием снова сыграла бы во франшизе "Голодные игры". Она примеряла на себя роль главной героини этой саги четыре раза.