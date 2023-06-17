Актриса Дженнифер Лоуренс перечислила свои любимые комедии для взрослых
Актриса Дженнифер Лоуренс рассказала, какие комедии с рейтингом R ей нравятся больше всего. Детям младше 16 лет смотреть такие фильмы можно только вместе с родителями.
В топ-6 любимых фильмов для взрослых Лоуренс включила проекты "SuperПерцы", "Эйс Вентура", "Сводные братья", "Зверинец"», "Милашка" и "Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди".
В мае актриса говорила, что с удовольствием снова сыграла бы во франшизе "Голодные игры". Она примеряла на себя роль главной героини этой саги четыре раза.
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